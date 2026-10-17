Η Τσέλσι επικράτησε της Έβερτον με δύο γκολ του Νέτο

Η Τσέλσι επικράτησε της Έβερτον με σκορ 2-0, σε αναμέτρηση για την έβδομη αγωνιστική της Premier League. Με αυτή τη νίκη, οι «μπλε» του Τσάμπι Αλόνσο κατάφεραν να πλασαριστούν στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Πέδρο Νέτο, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Η νίκη και η θέση στην τετράδα

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο εξασφάλισε τη νίκη επί της Έβερτον με 2-0, ένα αποτέλεσμα που την οδήγησε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Πορτογάλος Πέδρο Νέτο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Τσέλσι, καθώς με τα δύο δικά του γκολ χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, οι «μπλε» βρίσκονται στην 4η θέση του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο και οι χαμένες ευκαιρίες

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στον αγώνα καταγράφηκε στο 15ο λεπτό, όταν ο Κόουλ Πάλμερ επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο όμως κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα Πίκφορντ. Πέντε λεπτά αργότερα, στο 20ό λεπτό, ο Χέντερσον είδε τη δική του ευκαιρία να σταματά στα σώματα των αμυντικών.

Οι γηπεδούχοι της Έβερτον δημιούργησαν επίσης τις δικές τους στιγμές στο 25ο λεπτό. Αρχικά, ένα σουτ του Ρελ κατέληξε στα χέρια του Αργεντινού τερματοφύλακα Μαρτίνες, ενώ λίγο αργότερα, μια κεφαλιά του Μπαρί μπλοκαρίστηκε εντυπωσιακά από τον ίδιο. Ο Γάλλος φορ έγινε επικίνδυνος και στο 37ο λεπτό, όμως ο διεθνής τερματοφύλακας των «μπλε» ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 39ο λεπτό, ο Καϊσέδο έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ για την Τσέλσι, όμως το δυνατό του σουτ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χέντερσον, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Μόγιες. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Άρμστρονγκ έσωσε τους γηπεδούχους αποκρούοντας την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Το άνοιγμα του σκορ από τον Νέτο

Η Τσέλσι μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας την πρόθεσή της να πιέσει για το γκολ. Η επιμονή της απέδωσε καρπούς στο 47ο λεπτό, όταν οι «μπλε» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Στη φάση του γκολ, ο Χάτο κράτησε την μπάλα υποδειγματικά, παρά την πίεση που δεχόταν, και πάτησε στην περιοχή. Στη συνέχεια, γύρισε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου βρισκόταν ο Πέδρο Νέτο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Πίκφορντ με ένα όμορφο πλασέ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο τραυματισμός του Μαρτίνες και το δεύτερο γκολ

Μετά το πρώτο γκολ, οι παίκτες του Αλόνσο συνέχισαν να είναι απειλητικοί κατά το πρώτο 15λεπτο του δεύτερου μέρους, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα. Οι Πάλμερ και Νέτο είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 2-0.

Η αναμέτρηση διακόπηκε στο 65ο λεπτό, όταν ο τερματοφύλακας της Τσέλσι, Εμιλιάνο Μαρτίνες, συγκρούστηκε με τον Τζάρεντ Μπράνθγουεϊτ. Ο Αργεντινός τραυματίστηκε στο κεφάλι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, με τη διακοπή του αγώνα να διαρκέσει μέχρι το 75ο λεπτό.

Η Τσέλσι έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ στο 85ο λεπτό, όταν οι παίκτες της βγήκαν σε αντεπίθεση τρεις εναντίον ενός, με τον Πάλμερ να ηγείται. Ο Πάλμερ είχε τον Ρότζερς στα αριστερά του, αλλά επέλεξε να δώσει την μπάλα δεξιά στον Ζοάο Πέδρο. Το κοντρόλ του τελευταίου δεν ήταν το καλύτερο, ωστόσο κατάφερε να εκτελέσει, με την μπάλα να καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Πίκφορντ.

Το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χέντερσον ανέλαβε την εκτέλεση ενός απευθείας φάουλ. Παρότι το σουτ του σταμάτησε στο τείχος, η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε ξανά στον Πέδρο Νέτο, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος

Η νίκη αυτή ανεβάζει την Τσέλσι στην 4η θέση της Premier League με 13 βαθμούς, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Οι «μπλε» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για μία εβδομάδα αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου, στις 19:30.

Με πληροφορίες από: Athletiko