Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Μπέιλι και ο Σάλιακας για τον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής στις 17:00 στο Αγρίνιο, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αντιμετωπίζει δύο σημαντικές απουσίες στην αποστολή της ομάδας του, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Λίον Μπέιλι και Μανώλη Σάλιακα. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον τεχνικό να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, στο οποίο ο Ολυμπιακός επιδιώκει να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί.

Οι απουσίες που επηρεάζουν τα πλάνα

Ο Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ, βρίσκεται εκτός αποστολής για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Η απουσία του οφείλεται σε ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής. Αυτές οι ενοχλήσεις ήταν και ο λόγος που δεν ταξίδεψε με την ομάδα στη Γαλλία, για την αναμέτρηση του Europa League απέναντι στη Μαρσέιγ. Δεδομένου ότι ο Μπέιλι δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά, κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει εκτός και για το παιχνίδι της Κυριακής στο Αγρίνιο.

Στις απουσίες προστίθεται και αυτή του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει υποστεί τιμωρία, καθώς αποβλήθηκε στο πρόσφατο ντέρμπι του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε σε εκείνη την αναμέτρηση τον καθιστά μη επιλέξιμο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Έτσι, ο τεχνικός του Ολυμπιακού καλείται να διαχειριστεί την απουσία δύο παικτών, ενός λόγω τραυματισμού και ενός λόγω τιμωρίας, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Η δυναμική του Ολυμπιακού μετά την Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια ιδιαίτερα θετική περίοδο στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο Europa League, επιδεικνύοντας μια δυναμική πορεία. Η πρόσφατη επικράτηση στη Μασσαλία, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, έχει ενισχύσει σημαντικά την ψυχολογία των παικτών. Αυτό το «δύο στα δύο» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση δημιουργεί ένα θετικό κλίμα εντός της ομάδας, η οποία πλέον στρέφει την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις.

Μετά τις επιτυχίες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός στοχεύει στη συνέχιση του νικηφόρου σερί και εντός των συνόρων, στο πρωτάθλημα της Super League. Η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο αποτελεί μια νέα πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την καλή τους φόρμα και να παραμείνουν σε τροχιά πρωταθλητισμού. Ο Παναιτωλικός έχει χαρακτηριστεί ως αξιόμαχος αντίπαλος, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι απαιτητικό και υποδηλώνει ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να επιδείξει σοβαρότητα και συγκέντρωση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πετύχει τον στόχο της νίκας. Το παιχνίδι διεξάγεται την Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 17:00, και αναμένεται να είναι μια αναμέτρηση με ενδιαφέρον.

Η πλήρης αποστολή για το Αγρίνιο

Για την αυριανή αναμέτρηση στο Αγρίνιο, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει καταρτίσει την ακόλουθη λίστα ποδοσφαιριστών που αποτελούν την αποστολή του Ολυμπιακού. Οι παίκτες αυτοί θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τον σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος, με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Η αποστολή περιλαμβάνει τους: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.

Αυτοί είναι οι παίκτες στους οποίους θα βασιστεί ο Ισπανός τεχνικός προκειμένου να διαχειριστεί τις απουσίες και να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα απέναντι στον Παναιτωλικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta