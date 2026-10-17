Έβερτον - Τσέλσι 0-2: Νίκη των «Μπλε» με Νέτο, αγωνία για τον Μαρτίνες

Η Τσέλσι πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον με σκορ 2-0, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τα δύο τέρματα των «Μπλε» σημείωσε ο Νέτο, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του και «σπάζοντας» το αήττητο σερί των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ του Νέτο

Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στην έδρα της Έβερτον, κρίθηκε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Τσέλσι κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους και να επιβάλει τον ρυθμό της, μετατρέποντας τις ευκαιρίες της σε γκολ. Το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 46ο λεπτό, όταν ο ποδοσφαιριστής Νέτο δέχτηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή των αντιπάλων και με ένα δυνατό και εύστοχο σουτ την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Νέτο, ήταν αυτός που σφράγισε τη νίκη της Τσέλσι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από μια σειρά αλλεπάλληλων κόντρων στην περιοχή της Έβερτον, ο Νέτο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ένα ψύχραιμο πλασέ κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτή η επικράτηση αποτέλεσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Τσέλσι στο πρωτάθλημα, ενισχύοντας σημαντικά την πορεία της.

Ο τραυματισμός του Εμιλιάνο Μαρτίνες

Η χαρά της νίκης για την Τσέλσι επισκιάστηκε από ένα δυσάρεστο γεγονός, τον σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος σημειώθηκε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αργεντινός πορτιέρο, ο οποίος έχει κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή το 2022, συγκρούστηκε στον αέρα με τον ποδοσφαιριστή της Έβερτον, Μπράντγουεϊτ, κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης της μπάλας.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο Μαρτίνες να τραυματιστεί στο κεφάλι. Η κατάσταση του επέβαλε την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Παρά τον τραυματισμό, ο παίκτης είχε τις αισθήσεις του, γεγονός που ανακούφισε τους παρευρισκόμενους. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, ενώ σύμφωνα με αναφορές των αγγλικών μέσων ενημέρωσης, διακομίστηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική περίθαλψη.

Βαθμολογική άνοδος για την Τσέλσι και το τέλος ενός σερί

Μετά από αυτή τη νίκη, η ομάδα του προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, η Τσέλσι, κατάφερε να αναρριχηθεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Η άνοδος αυτή στην κατάταξη αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τους «Μπλε», αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση αυτή επιτεύχθηκε έχοντας δώσει ένα ματς περισσότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η επικράτηση αυτή προσέθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό της Τσέλσι, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της για τις υψηλές θέσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Έβερτον υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα, γεγονός που έσπασε το μέχρι πρότινος αήττητο σερί της. Μέχρι αυτή την αναμέτρηση, τα «Ζαχαρωτά» διατηρούσαν ένα θετικό σερί χωρίς ήττα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Έβερτον υποχώρησε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, χάνοντας έδαφος σε σχέση με τις προηγούμενες αγωνιστικές και βλέποντας το αήττητο σερί της να λαμβάνει τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta