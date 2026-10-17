Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στη Water Polo League Γυναικών παρά την πίεση του Εθνικού

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο πόλο Γυναικών, διατηρώντας το αήττητό του και στην τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν του Εθνικού ΟΦΠΦ με σκορ 13-10, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση και η πίεση του Εθνικού

Οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Ντόσκα, αντιμετώπισαν την ομάδα του Αναστάσιου Σάλαχα εκτός έδρας. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στις φιλοξενούμενες, με το σκορ να παραμένει ισόπαλο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε η Στεφανία Σάντα, η οποία σημείωσε τρία γκολ.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Πλευρίτου κέρδισε το σπριντ για τον Ολυμπιακό, όμως η Καραγιάννη ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ για τον Εθνικό στο πρώτο λεπτό. Η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε άμεσα για την πρώτη ισοφάριση, ενώ 90 δευτερόλεπτα αργότερα, η Τριχά έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με εύστοχο πέναλτι. Ο Εθνικός ισοφάρισε σε 2-2 με γκολ της Τέρνερ, διαμορφώνοντας το σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός κέρδισε ξανά το σπριντ με τη Χάιντου. Η Ελληνιάδη εκμεταλλεύτηκε την αποβολή της Χατζηκυριακάκη και σκόραρε σε παίκτρια παραπάνω. Η Καραγιάννη ισοφάρισε μετά από αποβολή της Άντριους, ενώ στη συνέχεια η Χάιντου για τον Ολυμπιακό και η Χατζηκυριακάκη για τον Εθνικό έκαναν το 4-4. Η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στις φιλοξενούμενες, όμως στα τελευταία δύο λεπτά, η Τσιμάρα εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό πλεονέκτημα μετά από αποβολή της Ελληνιάδη και πέτυχε το 5-5. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα, με την Κουρέτα να σκοράρει από το κέντρο για το 5-6 του πρώτου ημιχρόνου.

Η μάχη στο τρίτο οκτάλεπτο

Το τρίτο σπριντ του αγώνα κέρδισε η Γαλανοπούλου για τον Εθνικό, με την Τσιμάρα να πετυχαίνει την ισοφάριση δύο επιθέσεις αργότερα. Οι Άντριους και Τέρνερ σημείωσαν το 7-7, διατηρώντας την ισορροπία. Οι δύο ομάδες συνέχισαν ισόπαλες για τα επόμενα τρία λεπτά, με τις Σάντα, Μιμίδη, Κανετίδου και Νίνου να βρίσκουν δίχτυα για το 9-9. Στα τελευταία 52 δευτερόλεπτα της περιόδου, η Τσιμάρα δέχθηκε αποβολή, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Σάντα για να πετύχει το 9-10.

Το καθοριστικό τέταρτο οκτάλεπτο και η επικράτηση

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Νίνου κέρδισε το σπριντ για τον Ολυμπιακό, φτάνοντας τα 3/4 κερδισμένα σπριντ για την ομάδα της. Ωστόσο, η Μιμίδη για τον Εθνικό ήταν αυτή που σκόραρε πρώτη. Ένα λεπτό μετά, η Σάντα βρήκε για τρίτη φορά τα δίχτυα, ενισχύοντας το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Με καλές άμυνες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του και να ολοκληρώσει τον αγώνα με τελικό σκορ 13-10, εξασφαλίζοντας την τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Ο επόμενος αγώνας του για το εγχώριο πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο. Επιπλέον, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, οι «ερυθρόλευκες» θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες με τον Εθνικό, αυτή τη φορά σε ένα ελληνικό ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League.

Με πληροφορίες από: Athletiko