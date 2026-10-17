Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Δεν θα είναι καθόλου εύκολο στο Αγρίνιο»

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ να επισημαίνει τις δυσκολίες του παιχνιδιού στο Αγρίνιο. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε την ανάγκη για σωστή αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο συνεχόμενων αγώνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανεβασμένη ψυχολογία των παικτών μετά τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα, αλλά και στην κόπωση που προκαλεί το βεβαρημένο πρόγραμμα.

Οι δυσκολίες της αναμέτρησης στο Αγρίνιο

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, σε δηλώσεις του στην κάμερα του Magenta TV, ξεκαθάρισε πως το παιχνίδι στο Αγρίνιο κρύβει δυσκολίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα βρίσκεται σε μια καλή φάση, ωστόσο αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντική τη διατήρηση της καλής κατάστασης των παικτών.

Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για γρήγορη αποκατάσταση, καθώς το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός θα δυσκολευτεί και για αυτό πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τόνισε επίσης ότι ο προπονητής θα πρέπει να είναι εύστοχος στην επιλογή της ενδεκάδας, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή εικόνα της ομάδας.

Διαχείριση ρόστερ και πιθανές αλλαγές

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι έκανε αλλαγές και στον αγώνα της Μασσαλίας, τονίζοντας πως αν η ομάδα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και στις τρεις διοργανώσεις, θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την τακτική.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα πλούσιο και ποιοτικό ρόστερ, με τους παίκτες να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε ότι όλοι οι παίκτες χρειάζονται λεπτά συμμετοχής και, δεδομένου ότι υπάρχει τόσο η ανάγκη όσο και η ποιότητα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, καθώς η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και περιλαμβάνει πολλά παιχνίδια.

Η νοοτροπία νικητή της ομάδας

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που συνάντησε από την πρώτη ημέρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ανέφερε πως, αν και τα θετικά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις βοηθούν πολύ στην ψυχολογία της ομάδας, ο ίδιος βρήκε πολύ καλή τη νοοτροπία του γκρουπ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο προπονητής δήλωσε ότι γνώριζε πως ένας σύλλογος με τόσο μεγάλη ιστορία ζει για τις νίκες, αλλά το διαπίστωσε και στους παίκτες και σε ολόκληρο το προσωπικό. Υπογράμμισε πως όλοι στον Ολυμπιακό έχουν μια νοοτροπία νικητή, η οποία είναι πολύ δύσκολο να χαθεί ακόμα και μετά από μερικά κακά αποτελέσματα. Αν και τα προηγούμενα αποτελέσματα είχαν στεναχωρήσει λίγο τον κόσμο, η νοοτροπία αυτή υπήρχε και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπε.

Ψυχολογία και συνεχόμενες υποχρεώσεις

Η ψυχολογία της ομάδας είναι ανεβασμένη μετά τα τελευταία θετικά αποτελέσματα, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενόψει των συνεχόμενων αγώνων. Ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί την κόπωση από τα διαδοχικά παιχνίδια, έχοντας υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η σωστή διαχείριση του ρόστερ και η εξασφάλιση της αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών κρίνονται απαραίτητες για να μπορέσει η ομάδα να διατηρήσει την καλή της κατάσταση και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του βεβαρημένου προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko