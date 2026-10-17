Ο Γιώργος Σαββίδης και κορυφαία στελέχη του ΠΑΟΚ παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Κ-19 με τον Ηρακλή

Ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής. Εκεί παρακολούθησε την αναμέτρηση της ομάδας Κ-19 του ΠΑΟΚ, η οποία αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στον αγώνα των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Μαζί του, στη Σουρωτή, ήταν παρόντες και άλλα σημαντικά πρόσωπα από τη διοικητική και αθλητική δομή του Δικεφάλου. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο όπου η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για ένα κρίσιμο τοπικό ντέρμπι.

Υψηλοί προσκεκλημένοι στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής

Η αναμέτρηση της ομάδας Κ-19 του ΠΑΟΚ με την αντίστοιχη του Ηρακλή είχε «υψηλούς προσκεκλημένους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη στο γήπεδο της Σουρωτής αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος.

Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη δεν ήταν μόνος του. Τον συνόδευαν δύο εμβληματικές μορφές του συλλόγου: ο αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου, Λέο Μάτος, καθώς και ο Αντρέ Βιεϊρίνια. Και οι δύο παρακολούθησαν στενά την εξέλιξη του αγώνα των μικρών.

Πλήθος στελεχών από το τεχνικό επιτελείο

Πέραν των προαναφερθέντων, στις κερκίδες της Σουρωτής βρέθηκαν και άλλα σημαντικά στελέχη του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον του συλλόγου για τις ακαδημίες του. Μεταξύ αυτών ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση.

Επίσης, παρών ήταν ο προπονητής της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, Ντάνιελ Πονζ, καθώς και ο Παντελής Θωμαρέης. Από το τμήμα σκάουτινγκ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανεύρεση και αξιολόγηση νέων ταλέντων, τον αγώνα παρακολούθησε ο Γιώργος Κωστίκος. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Σαϊραδάρης ήταν επίσης παρών.

Ο αγώνας των Κ-19 υπό το βλέμμα των διοικούντων

Το παιχνίδι των μικρών του ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Ομάρ Ελ Καντουρί, διεξήχθη με την παρουσία όλων αυτών των σημαντικών προσώπων. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους μπροστά σε ένα κοινό που περιλάμβανε τον γιο του ιδιοκτήτη και κορυφαία στελέχη του συλλόγου.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος του πρωταθλήματος Κ-19 και προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στους νεαρούς αθλητές. Η παρουσία των στελεχών υποδηλώνει την προσοχή που δίνεται στην ανάπτυξη των ακαδημιών και των μελλοντικών γενεών ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ.

Η σύνδεση με την πρώτη ομάδα και το ντέρμπι

Η παρουσία των στελεχών στον αγώνα της Κ-19 δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες της πρώτης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να ολοκληρώσει την προετοιμασία του το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενόψει ενός σημαντικού αγώνα.

Η προετοιμασία αυτή αφορά το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί σύντομα. Έτσι, η επίσκεψη στη Σουρωτή και η παρακολούθηση του αγώνα των μικρών αποτελεί μέρος της συνολικής κινητοποίησης του συλλόγου ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta