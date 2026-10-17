Περιστέρι: Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Νικολαΐδη ενόψει Παναθηναϊκού

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μια δύσκολη αναμέτρηση, καθώς θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» του Αμαρουσίου. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της GBL, αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση για τους «Κυανοκίτρινους». Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης προχώρησε σε δηλώσεις, αναλύοντας τις προσδοκίες και την προετοιμασία της ομάδας του.

Η αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Περιστερίου είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00. Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο «T-Center» και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το SPORT FM TV 2, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από το Gazzetta. Πρόκειται για την τρίτη αγωνιστική της GBL, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» σε ένα παιχνίδι που φέρει μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μαρούσι, με το Περιστέρι να καλείται να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έχουν πλήρη επίγνωση του βαθμού δυσκολίας που συνεπάγεται μια τέτοια αναμέτρηση, ωστόσο δηλώνουν έτοιμοι να παλέψουν για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η πορεία του Περιστερίου στο πρωτάθλημα

Οι «Κυανοκίτρινοι» έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με θετικό πρόσημο, καθώς έχουν καταφέρει να μετρήσουν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Περιστερίου έχει ήδη σημειώσει εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Προμηθέα, ενώ επικράτησε και του Ηρακλή στην έδρα της. Αυτό το επιτυχημένο ξεκίνημα προσδίδει στην ομάδα αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Παρά τις δύο συνεχόμενες νίκες, ο στόχος για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό παραμένει η εμφάνιση ενός καλού προσώπου απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους της κατηγορίας. Η ομάδα επιθυμεί να δείξει την αγωνιστική της κατάσταση και να αποδείξει την σκληρή δουλειά που έχει γίνει στις προπονήσεις.

Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, εκ των παικτών του Περιστερίου, αναφέρθηκε εκτενώς στην επερχόμενη αναμέτρηση με τους «πράσινους». Στις δηλώσεις του, ο Νικολαΐδης τόνισε τη φύση του αγώνα, επισημαίνοντας την πρόκληση που αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός. «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε με ποια ομάδα παίζουμε, γνωρίζουμε καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί εντατικά για την αναμέτρηση, έχοντας δουλέψει σκληρά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. «Εμείς έχουμε δουλέψει σκληρά, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει και θα πάμε να παίξουμε για τις πιθανότητες που μας αναλογούν απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας του.

Η σημασία της συγκέντρωσης για το Περιστέρι

Σε ερώτηση σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του σε ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης εξήγησε τη σημασία της αδιάκοπης συγκέντρωσης. «Πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος και να μην αφήσεις ούτε μία στιγμή», υπογράμμισε ο παίκτης, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση.

Ο Νικολαΐδης επεσήμανε τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια αναμέτρηση με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. «Γιατί όταν παίζεις αντίπαλος με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ακόμα και μία-δύο φάσεις ή ένα λεπτό αρκεί για να ξεφύγει το παιχνίδι και να χάσεις εύκολα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η παραμικρή απώλεια συγκέντρωσης μπορεί να αποβεί μοιραία. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι ενήμερη για αυτές τις παραμέτρους και θα επιδιώξει να διατηρήσει την απόλυτη συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta