Ο ΠΑΟΚ με την εξάδα των ξένων του για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Κολοσσό στη Ρόδο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00, και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV. Στόχος του Δικεφάλου του Βορρά είναι η επιστροφή στις νίκες, μετά την πρόσφατη αναμέτρηση στη Λιθουανία.

Η αναμέτρηση στη Ρόδο

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV, καθώς και μέσω live κάλυψης από το Gazzetta.

Για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο συγκεκριμένος αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επιδιώκει την επιστροφή στις νικηφόρες εμφανίσεις. Μετά την πρόσφατη «παρένθεση» στη Λιθουανία, όπου γνώρισε την ήττα στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ στοχεύει να επανέλθει δυναμικά στις επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας από την αναμέτρηση της Ρόδου.

Οι επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι για τους ξένους

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αντρέας Τρινκιέρι, προχώρησε στις τελικές επιλογές του για την εξάδα των ξένων παικτών που θα συμμετάσχουν στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Γκρει, Όσμαν, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας και Μουρ.

Η συγκεκριμένη σύνθεση αποτελεί την επιλογή του προπονητικού επιτελείου για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του αγώνα, με στόχο να ενισχυθεί η ομάδα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η παρουσία αυτών των παικτών κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της νίκας στην έδρα του αντιπάλου, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Το ντεμπούτο του Μοτιεγιούνας στο ελληνικό πρωτάθλημα

Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ είναι το ντεμπούτο του θηριώδους Λιθουανού σέντερ, Μοτιεγιούνας, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μοτιεγιούνας θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» σε αγώνα της GBL, προσθέτοντας νέα δεδομένα και δυναμική στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Η παρουσία του Μοτιεγιούνας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την frontline του ΠΑΟΚ, προσφέροντας λύσεις τόσο στην άμυνα, με την ικανότητά του στα ριμπάουντ και τις τάπες, όσο και στην επίθεση, με την παρουσία του κοντά στο καλάθι. Η ενσωμάτωσή του στην ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Οι απουσίες από την αποστολή του ΠΑΟΚ

Από την εξάδα των ξένων παικτών που ταξίδεψαν στη Ρόδο έμεινε εκτός ο Ταϊρί. Η απουσία του Ταϊρί δεν είναι η πρώτη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο παίκτης είχε μείνει εκτός και στην προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας απέναντι στη Μύκονο.

Επίσης, εκτός αποστολής, όπως άλλωστε αναμενόταν, έμεινε και ο Αλεξάντερ. Ο παίκτης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον αγώνα με τον Κολοσσό. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, με την ομάδα να ευελπιστεί στην άμεση επιστροφή του στα παρκέ.

Η πρόσφατη ήττα στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει την πρόσφατη «παρένθεση» στο EuroCup, όπου γνώρισε την ήττα στη Λιθουανία. Συγκεκριμένα, η ομάδα ηττήθηκε από τη Λιετκαμπέλις με τελικό σκορ 95-86, σε μια αναμέτρηση που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Αντρέας Τρινκιέρι και οι παίκτες του.

Αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άμεση αντίδραση και επανεκκίνηση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο αγώνας κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για την ομάδα να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών, δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta