Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες για τους φιλάθλους ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην έκδοση ενημέρωσης προς τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για να στηρίξουν τους Πειραιώτες. Οι οδηγίες αυτές αφορούν τον επερχόμενο αγώνα τους εναντίον του Παναιτωλικού, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο της 7ης «στροφής» του πρωταθλήματος της Super League.

Ο σημαντικός αυτός αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:00. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ επιδιώκει να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή μετάβαση των οπαδών της στο γήπεδο του Παναιτωλικού, παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και λεπτομέρειες για την παρουσία τους στην πόλη.

Το καθορισμένο σημείο συνάντησης στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως σημείο συνάντησης για τους φίλους των Πειραιωτών έχει οριστεί το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι φίλαθλοι καλούνται να βρίσκονται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 15:30, προκειμένου να ακολουθήσουν τις περαιτέρω οδηγίες.

Η επιλογή του παλιού Νοσοκομείου ως σημείου συνάντησης έγινε με γνώμονα την ευκολία πρόσβασης και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Στο χώρο αυτό υπάρχει διαθέσιμος και επαρκής χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση των οχημάτων των φιλάθλων, διευκολύνοντας την άφιξή τους στην πόλη.

Οδηγίες για την ασφαλή μετάβαση στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των φιλάθλων κατά τη μετάβασή τους από το σημείο συνάντησης προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Για τον λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί αστυνομική επιτήρηση στο σημείο του παλιού Νοσοκομείου Αγρινίου, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής των οπαδών εκεί, διασφαλίζοντας την τάξη και την ηρεμία.

Από το καθορισμένο σημείο συνάντησης, οι φίλαθλοι θα μεταβούν στο γήπεδο με τη συνοδεία της αστυνομίας. Αυτή η οργανωμένη διαδικασία αποσκοπεί στην ομαλή ροή των οπαδών και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων, εξασφαλίζοντας μια οργανωμένη και ασφαλή άφιξη στον χώρο διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Λεπτομέρειες για τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής

Ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναιτωλικού αποτελεί μέρος της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, του κορυφαίου ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 17:00, στην έδρα του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο, με τους Πειραιώτες να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για όλα τα παραπάνω, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των οδηγιών για την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού και της παρουσίας τους στο γήπεδο. Η ομάδα των Πειραιωτών αναμένεται να έχει τη θερμή στήριξη των οπαδών της σε αυτή την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση, ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην επίσημη ενημέρωσή της προς τους φιλάθλους, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Ενόψει του αγώνα της Κυριακής (18/10, 17:00) με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής: Για την εύκολη και ασφαλή τους μετάβαση στο γήπεδο Παναιτωλικού, ορίζεται ως σημείο συνάντησης το παλιό Νοσοκομείο 1,5 πριν από την έναρξη.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει, παρέχοντας περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις παροχές και τις ρυθμίσεις ασφαλείας: «Εκεί υπάρχει επαρκής χώρος (που θα επιτηρείται) για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους και με συνοδεία της αστυνομίας να μεταβούν στο γήπεδο». Οι οδηγίες αυτές έχουν ως στόχο την πλήρη οργάνωση του ταξιδιού και της παρουσίας των φιλάθλων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta