Ο Ντάριο Σάριτς χαρακτήρισε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας κορυφαίο ψηλό της Ευρώπης

Ο Ντάριο Σάριτς, αθλητής της Αναντολού Εφές, προχώρησε σε δηλώσεις όπου έπλεξε το εγκώμιο του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Κροάτης φόργουορντ χαρακτήρισε τον Λιθουανό σέντερ ως τον ίσως κορυφαίο ψηλό στην Ευρώπη.

Η τοποθέτηση αυτή του Σάριτς έλαβε χώρα μετά την αναμέτρηση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, όπου η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με σκορ 85-70, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η δήλωση του Ντάριο Σάριτς

Ο Ντάριο Σάριτς, μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στις ικανότητες του Γιόνας Βαλαντσιούνας, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος σημείωσε μόλις 5 πόντους στην εν λόγω αναμέτρηση. Ο Κροάτης άσος τον χαρακτήρισε ως τον ίσως κορυφαίο ψηλό της Ευρώπης, ή ακόμα και τον καλύτερο ψηλό στην Ευρωλίγκα.

Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι άλλοτε NBAer και έχει αποτελέσει στόχο του Παναθηναϊκού, έλαβε αυτή την υψηλή αναγνώριση από τον Σάριτς, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα της τουρκικής ομάδας.

Η αναμέτρηση της Euroleague

Η Αναντολού Εφές πέρασε από τη Λιθουανία, νικώντας εύκολα τη Ζάλγκιρις Κάουνας με 85-70. Ο αγώνας διεξήχθη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και εντασσόταν στην 6η αγωνιστική της Euroleague.

Η τουρκική ομάδα κατάφερε να πάρει τη δεύτερη εφετινή της νίκη στη διοργάνωση, δείχνοντας καλή εικόνα απέναντι στην ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Η απόδοση των πρωταγωνιστών

Για τους φιλοξενούμενους της Αναντολού Εφές, ξεχώρισε ο Ντάριο Σάριτς, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους και κατέγραψε 10 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του. Επίσης, ο Ματιέ Στραζέλ είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, σταματώντας στους 19 πόντους.

Από την πλευρά της Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, παρά την αναγνώριση από τον Σάριτς, είχε μια συγκρατημένη επίδοση με μόλις 5 πόντους στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του Κροάτη άσου για τον αγώνα

Ο Ντάριο Σάριτς, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε στην ποιότητα της Ζάλγκιρις, τονίζοντας: «Ξέραμε ότι η Ζάλγκιρις διαθέτει καλή ομάδα φέτος. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βρουν ρυθμό – ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο Στέρλινγκ Μπράουν και, φυσικά, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κοντά στο καλάθι».

Συνέχισε λέγοντας: «Ξέραμε, λοιπόν, ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι στην Μπάγερν δυσκολευτήκαμε κάπως. Δεν αποδώσαμε πολύ καλά· δεν παίξαμε ιδιαίτερα καλά στην άμυνα και χρειαζόμασταν καλύτερες αμυντικές φάσεις, να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε πιο συμπαγείς στα μετόπισθεν».

Η ομαδική προσπάθεια της Αναντολού Εφές

Ο Σάριτς υπογράμμισε την ομαδική προσπάθεια της Αναντολού Εφές, δηλώνοντας: «Και νομίζω ότι αυτό που κάναμε απόψε, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν ότι δεν επιλέξαμε πότε θα παίξουμε άμυνα και πότε όχι. Παίξαμε για 40 λεπτά, παίξαμε καλή άμυνα και, τελικά, αξίζαμε αυτή τη νίκη».

Ο Κροάτης άσος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας την καλή ομαδική εμφάνιση: «Ήταν μια καλή ομαδική εμφάνιση. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Ήμασταν επιθετικοί. Και οι πέντε παίκτες που βρέθηκαν στο παρκέ ήταν σε θέση να αποδώσουν καλά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta