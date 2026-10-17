Η 12άδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τη Μύκονο: Επιστροφές και μία σημαντική απουσία

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ομάδα της Μυκόνου σε μία σημαντική αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της GBL, η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 και αποτελεί μια ευκαιρία για την Ένωση να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις, μετά την πρόσφατη βαριά ήττα που υπέστη από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Η σύνθεση της ομάδας για το σημερινό παιχνίδι περιλαμβάνει τόσο σημαντικές επιστροφές παικτών όσο και μία κομβική απουσία.

Οι επιστροφές στην 12άδα της Ένωσης

Στην αγωνιστική 12άδα της «Βασίλισσας» για την αναμέτρηση με τη Μύκονο, επανέρχονται δύο σημαντικά ονόματα: ο Γκρεγκ Μπράουν και ο Ντέρικ Γουίλιαμς. Αμφότεροι οι παίκτες έχουν πλέον ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς που τους κρατούσαν εκτός δράσης για ένα διάστημα.

Η επιστροφή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τίθενται στη διάθεση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα για πρώτη φορά μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία τους αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό της ομάδας, προσφέροντας λύσεις και επιλογές στο παιχνίδι της ΑΕΚ.

Η κομβική απουσία του Φρανκ Μπάρτλεϊ

Στον αντίποδα των επιστροφών, η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Φρανκ Μπάρτλεϊ στον αγώνα με τους Νησιώτες. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι εκτός αποστολής λόγω τενοντίτιδας, ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί και δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Η απουσία του Μπάρτλεϊ είναι αξιοσημείωτη, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο παίκτης μένει εκτός 12άδας μετά από μία εντυπωσιακή σειρά 52 συνεχόμενων παρουσιών σε επίσημους αγώνες της ομάδας. Αυτό υπογραμμίζει τη σταθερότητα και τη συνεισφορά του μέχρι τώρα στην πορεία της ΑΕΚ.

Η αναλυτική σύνθεση της ΑΕΚ

Η τελική 12άδα που έχει επιλεγεί από τον Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο περιλαμβάνει τους εξής αθλητές: Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Η σύνθεση αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του αγώνα και τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή.

Οι παίκτες αυτοί θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην SUNEL Arena, με στόχο να φέρουν την ομάδα πίσω στις νίκες και να βελτιώσουν την αγωνιστική της εικόνα μετά τα τελευταία αποτελέσματα.

Η 12άδα της Μυκόνου για τον αγώνα

Από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας, η Μύκονος θα παραταχθεί με την ακόλουθη 12άδα παικτών: Φάντερμπερκ, Άπλμπι, Τσάιλντς, Καββαδάς, Λάγιος, Σκουλίδης, Πετανίδης, Τίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Ιατρίδης και Λοβ. Η ομάδα των Νησιωτών θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της ΑΕΚ.

Ο αγώνας αναμένεται να προσφέρει ενδιαφέρουσες στιγμές, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους. Η παρουσία των συγκεκριμένων παικτών στην 12άδα της Μυκόνου δείχνει την προσέγγιση της ομάδας για το παιχνίδι αυτό, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναζητά την αγωνιστική του ανάκαμψη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta