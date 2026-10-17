Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ χάνει αγώνα της ΑΕΚ μετά από 52 σερί παρουσίες

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς έναν από τους βασικούς της παίκτες στον επερχόμενο αγώνα της, καθώς ο Φρανκ Μπάρτλεϊ θα απουσιάσει λόγω προβλήματος υγείας. Η απουσία του Αμερικανού γκαρντ διακόπτει ένα εντυπωσιακό σερί συνεχόμενων εμφανίσεων που είχε χτίσει με τη «Βασίλισσα» από την ημέρα που εντάχθηκε στην ομάδα. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής Σάκοτα θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Η απουσία του Φρανκ Μπάρτλεϊ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, γνωστός και ως Franky B, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο. Ο λόγος της απουσίας του είναι μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, καθιστώντας τον ανίκανο να αγωνιστεί. Η εξέλιξη αυτή στερεί από την ομάδα τον κορυφαίο της σκόρερ, μια κατάσταση που δεν έχει συνηθιστεί από τότε που ο παίκτης εντάχθηκε στο δυναμικό της.

Η απουσία του Μπάρτλεϊ αναμένεται να επηρεάσει την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην επίτευξη πόντων. Ο προπονητής Σάκοτα θα κληθεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τον αγώνα, χωρίς τον παίκτη που αποτελεί σταθερά μία από τις κύριες επιθετικές απειλές της ομάδας.

Το τέλος ενός εντυπωσιακού σερί

Η μη συμμετοχή του Φρανκ Μπάρτλεϊ στον αγώνα με τη Μύκονο σηματοδοτεί το τέλος ενός αξιοσημείωτου σερί συνεχόμενων εμφανίσεων. Ο Franky B δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι από την ημέρα που ήρθε στην ΑΕΚ, μετρώντας συνολικά 52 σερί παρουσίες στην 12άδα της ομάδας. Το σερί αυτό περιλάμβανε όλους τους αγώνες της περσινής σεζόν, καθώς και τις αναμετρήσεις της φετινής περιόδου μέχρι στιγμής.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αναδειχθεί σε έναν «ironman» για τη «Βασίλισσα», όντας πάντα παρών και διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η διακοπή αυτού του σερί, λόγω της τενοντίτιδας, αποτελεί μια ασυνήθιστη εξέλιξη για τον παίκτη και την ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της συνέπειάς του μέχρι τώρα.

Η επιστροφή των Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς

Στα θετικά νέα για την ΑΕΚ συγκαταλέγεται η επιστροφή των Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς. Οι δύο παίκτες έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν και βρίσκονται πλέον στη διάθεση του προπονητή Σάκοτα. Αυτή είναι η πρώτη φορά φέτος που αμφότεροι μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνα, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ομάδας.

Η παρουσία τους προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, και αναμένεται να δώσει βάθος στον πάγκο της ΑΕΚ. Η επιστροφή τους έρχεται σε μια στιγμή που η ομάδα χρειάζεται ενισχύσεις, ειδικά ενόψει της απουσίας του Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο αγώνας με τη Μύκονο

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ομάδα της Μυκόνου σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 15:00. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, αλλά με την επιστροφή των Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο προπονητής Σάκοτα θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τους δύο παίκτες που επανέρχονται, προσπαθώντας να καλύψει το κενό του κορυφαίου σκόρερ.

Οι «Νησιώτες» θα αντιμετωπίσουν μια ΑΕΚ με αλλαγές στο ρόστερ της, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η ομάδα της ΑΕΚ θα επιδιώξει να διατηρήσει την αγωνιστική της συνοχή και να διεκδικήσει τη νίκη παρά τις απουσίες και τις επιστροφές.

Η διάκριση του Franky B

Πέρα από τις τρέχουσες αγωνιστικές εξελίξεις, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έχει στο βιογραφικό του μια σημαντική διάκριση. Ο Franky B είχε αναδειχθεί MVP της σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League (BCL). Αυτή η τιμητική διάκριση υπογραμμίζει την αξία και τις ικανότητες του παίκτη, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η αναγνώριση αυτή ενισχύει το προφίλ του Μπάρτλεϊ ως ενός αθλητή υψηλού επιπέδου, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του σε σημαντικές διοργανώσεις. Η απουσία ενός τέτοιου παίκτη από την αναμέτρηση με τη Μύκονο καθιστά την πρόκληση για την ΑΕΚ ακόμη μεγαλύτερη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta