Ο Χόρνερ ήθελε Αλόνσο και Λεκλέρ δίπλα στον Φερστάπεν, αποκαλύπτει η αυτοβιογραφία του

Ο Κρίστιαν Χόρνερ, τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις εσωτερικές διαμάχες στην ομάδα, όπως αυτές περιγράφονται στην αυτοβιογραφία του, «Drive», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Χόρνερ, όταν η απόδοση του Σέρχιο Πέρεζ άρχισε να υποχωρεί σημαντικά μέσα στο 2024, αναζήτησε ενεργά έναν κορυφαίο οδηγό για να πλαισιώσει τον Μαξ Φερστάπεν. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του grid της Formula 1, ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Σαρλ Λεκλέρ.

Οι αποκαλύψεις στην αυτοβιογραφία

Οι πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τα τελευταία χρόνια της Red Bull Racing προέρχονται από τον Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος τις συμπεριλαμβάνει στην αυτοβιογραφία του, «Drive». Το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου, φέρνει στο φως συζητήσεις και γεγονότα που δείχνουν μια διαφορετική πλευρά της Formula 1.

Ο Χόρνερ αναφέρει ότι η αναζήτηση για έναν νέο οδηγό ξεκίνησε όταν η απόδοση του Σέρχιο Πέρεζ άρχισε να παρουσιάζει σημαντική πτώση μέσα στο 2024. Τότε, ο τέως επικεφαλής των «ταύρων» έστρεψε το ενδιαφέρον του σε δύο κορυφαίους οδηγούς, τον Φερνάντο Αλόνσο και τον Σαρλ Λεκλέρ, με στόχο να βρεθούν στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν.

Η περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο

Η προοπτική συνεργασίας με τον Φερνάντο Αλόνσο φαίνεται πως είχε προχωρήσει αρκετά, ξεπερνώντας το στάδιο μιας απλής συζήτησης. Ο Κρίστιαν Χόρνερ υποστηρίζει στην αυτοβιογραφία του ότι ο Ισπανός οδηγός τού εξέφρασε προσωπικά την επιθυμία του να αγωνιστεί δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν την επόμενη χρονιά. Αυτή η συζήτηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ιαπωνίας του 2024.

Σύμφωνα με τον Χόρνερ, ο Αλόνσο τού είπε χαρακτηριστικά ότι «ήθελε πραγματικά να οδηγήσει δίπλα στον Μαξ». Ωστόσο, αυτή η ιδέα συνάντησε αντίδραση από τον Χέλμουτ Μάρκο. Ο Μάρκο, εκ μέρους της πλευράς του Φερστάπεν, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι με την ιδέα να αγωνιστεί ο Αλόνσο δίπλα στον Ολλανδό. Ως αποτέλεσμα, η προοπτική να αφήσει ο Αλόνσο την Aston Martin για τη Red Bull Racing κατέρρευσε.

Το ενδιαφέρον για τον Σαρλ Λεκλέρ

Μετά το αδιέξοδο που προέκυψε με τον Φερνάντο Αλόνσο, ο Κρίστιαν Χόρνερ έστρεψε την προσοχή του στον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός βρισκόταν σε ιδιαίτερη εκτίμηση από τον Χόρνερ, ο οποίος θεωρούσε ότι τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν απόλυτα στις ανάγκες της Red Bull Racing.

Ο Βρετανός περιγράφει τον Λεκλέρ ως έναν εξαιρετικά γρήγορο οδηγό, πολύ δυνατό στον έναν γύρο και με αποφασιστικό χαρακτήρα. Επιπλέον, εκτιμούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους που αντιμετώπισε στη Ferrari, δεν στρεφόταν ποτέ δημόσια εναντίον της ομάδας του. Για τον Χόρνερ, «ο Λεκλέρ θα μπορούσε να είναι ο τέλειος οδηγός για τη Red Bull», καθώς πίστευε ότι ήταν ικανός να καλύψει το κενό που δημιουργούσε η πτώση της απόδοσης του Πέρεζ.

Η εσωτερική αντίδραση και το αδιέξοδο

Παρόλο το έντονο ενδιαφέρον του Χόρνερ για τον Σαρλ Λεκλέρ, και αυτή η επιλογή σταμάτησε εσωτερικά. Ο Κρίστιαν Χόρνερ αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ότι λίγο αργότερα ο Χέλμουτ Μάρκο τού είπε ουσιαστικά «να ξεχάσεις και τον Σαρλ», καθιστώντας σαφές ότι μια τέτοια κίνηση δεν επρόκειτο να προχωρήσει.

Ένα σημαντικό σημείο που τονίζει ο πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing είναι ότι διαχωρίζει τον ίδιο τον Μαξ Φερστάπεν από την απόφαση αυτή. Όπως υποστηρίζει, κατάλαβε ότι η εντολή για την απόρριψη των δύο οδηγών δεν είχε προέλθει απευθείας από τον Ολλανδό πρωταθλητή, αλλά από την πλευρά που τον εκπροσωπούσε και είχε τεράστια επιρροή μέσα στον οργανισμό της Red Bull Racing στο Μίλτον Κινς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta