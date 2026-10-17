Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής Καμαρά και Κρίστιανσεν για τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (18/10) με τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, γνωστοποίησε την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η ομάδα έχει ως στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα που υπέστη στο «αιώνιο ντέρμπι» με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με σκορ 1-0.

Οι σημαντικές απουσίες της αναμέτρησης

Από την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης απουσιάζει ο Ετιέν Καμαρά. Ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος, καθώς έχει συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό κίτρινων καρτών στη Super League. Ως εκ τούτου, ο Καμαρά θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής, μένοντας εκτός των επιλογών του Τζέικομπ Νίστρουπ για την Κυριακάτικη αναμέτρηση.

Εκτός της 24μελούς αποστολής έμεινε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο λόγος της απουσίας του είναι ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί. Για την κάλυψη του αριστερού άκρου της άμυνας, ο προπονητής των «πρασίνων» επέλεξε τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Ανάς Σαλάχ-Εντίν, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την 7η αγωνιστική το πρωί του Σαββάτου (17/10). Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», όπου οι παίκτες έκαναν τις τελικές τους πινελιές ενόψει του εντός έδρας αγώνα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να προετοιμάσουν το σώμα τους. Στη συνέχεια, ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, καθώς και ασκήσεις τακτικής. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παιχνίδι σε μικρούς χώρους και ειδική δουλειά στις στατικές φάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνδυασμοί και η αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Ο στόχος της επιστροφής στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ με την ξεκάθαρη επιδίωξη να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Η ομάδα προέρχεται από μια ήττα με 1-0 στο «αιώνιο ντέρμπι» με τον Ολυμπιακό, το οποίο διεξήχθη στην έδρα του αντιπάλου, στο Φάληρο.

Η αναμέτρηση της Κυριακής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους «πράσινους», καθώς επιθυμούν να ανακτήσουν τους χαμένους βαθμούς και να διατηρήσουν τη δυναμική τους στην Superleague. Η 7η αγωνιστική αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να δείξει αντίδραση και να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς.

Η αναλυτική λίστα των 24 ποδοσφαιριστών

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης του Σαββάτου, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την πλήρη 24μελή αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα είναι στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko