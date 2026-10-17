Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντικό «διπλό» στη Μασσαλία, κόπηκε το ρεπό των παικτών

Σημαντική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέιγ, σε αγώνα που διεξήχθη στη Γαλλία, κάνοντας το δύο στα δύο στη League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους έξι βαθμούς στη διοργάνωση, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητές τους για πρόκριση. Παρά την επιτυχία, ο προπονητής της ομάδας, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αποφάσισε να ακυρώσει το προγραμματισμένο ρεπό των παικτών, ζητώντας την παρουσία τους στην προπόνηση της Παρασκευής.

Η νίκη επί της Μαρσέιγ και η ευρωπαϊκή πορεία

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό «διπλό» από την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, σε μια έδρα που θεωρείται από τις πιο δυνατές της Γαλλίας. Οι Πειραιώτες επέδειξαν έξυπνο παιχνίδι, διατηρώντας το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα τους έδωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη League Phase του Europa League.

Με αυτή την επιτυχία, η ομάδα του Πειραιά συγκέντρωσε συνολικά έξι βαθμούς στη διοργάνωση, αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητές της για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η στρατηγική προσέγγιση και η αποτελεσματικότητα στον αγωνιστικό χώρο συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό το θετικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Το κλίμα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη Μασσαλία, το κλίμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό. Άπαντες στην ομάδα, από τους παίκτες και τους προπονητές μέχρι τους παράγοντες, εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για το «διπλό» που πέτυχε ο σύλλογος στο γήπεδο της Μαρσέιγ.

Ο προπονητής της ομάδας, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εισερχόμενος στα αποδυτήρια, συνεχάρη θερμά όλους τους παίκτες του. Τους χειροκρότησε για την προσπάθειά τους και για τη θέληση για τη νίκη που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός φρόντισε να τους «προσγειώσει» άμεσα στην πραγματικότητα.

Η απόφαση για το ρεπό και η εξήγηση του προπονητή

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ανέμεναν να ακούσουν από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι θα είχαν ρεπό την Παρασκευή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή αναμενόταν να φτάσει στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, ο κόουτς τους ενημέρωσε για το αντίθετο.

Ο Αλγουαθίλ τους πληροφόρησε πως την Παρασκευή το πρωί θα έπρεπε όλοι να δώσουν κανονικά το «παρών» στο Ρέντη για να λάβουν μέρος στην προπόνηση. Παράλληλα, τους απολογήθηκε, εξηγώντας τους την απόφασή του: «Ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι και θέλατε το ρεπό αυτό, αλλά δε γίνεται να έχουμε τώρα την ημέρα αυτή ξεκούρασης. Παίζουμε την Κυριακή και πρέπει να δουλέψουμε, το γνωρίζετε καλά».

Προετοιμασία ενόψει Παναιτωλικού

Πράγματι, το πρωί της Παρασκευής, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν κανονικά το «παρών» στο Ρέντη και ξεκίνησαν την προπόνησή τους. Για όσους αγωνίστηκαν στον αγώνα της Μασσαλίας, το πρόγραμμα περιλάμβανε αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Η ομάδα συνεχίζει την εντατική προετοιμασία της ενόψει του επερχόμενου αγώνα της Κυριακής με τον Παναιτωλικό. Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, μετά την οποία η αποστολή θα αναχωρήσει οδικώς για το Αγρίνιο, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko