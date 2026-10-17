Ήττα για τους Μάβερικς στο τελευταίο φιλικό, αγωνίστηκε ο Πουλακίδας

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα στο τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι της preseason, πριν την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του NBA. Η ομάδα του Ντάλας ηττήθηκε με σκορ 135-111 από τους Ατλάντα Χοκς, σε μία αναμέτρηση που αποτέλεσε την τελευταία δοκιμασία πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, καταγράφοντας την παρουσία του στο παρκέ.

Η εξέλιξη του τελευταίου φιλικού των Μάβερικς

Οι Ντάλας Μάβερικς ολοκλήρωσαν τις φιλικές τους αναμετρήσεις για την preseason με μία ήττα απέναντι στους Ατλάντα Χοκς. Το παιχνίδι διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων για την επερχόμενη σεζόν, προσφέροντας την τελευταία ευκαιρία για δοκιμές πριν την επίσημη έναρξη του NBA.

Οι Χοκς ήταν αυτοί που έριξαν στο... καναβάτσο τους «Mavs», επικρατώντας με το τελικό σκορ 135-111. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το φινάλε των φιλικών αγώνων για την ομάδα του Ντάλας, η οποία πλέον στρέφεται στην επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ο χρόνος συμμετοχής και η συνεισφορά του Τζον Πουλακίδα

Στον αγώνα αυτό, ο Ελληνοαμερικανός περιφερειακός, Τζον Πουλακίδας, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καταγράφοντας την παρουσία του στο παρκέ. Συγκεκριμένα, ο χρόνος συμμετοχής του ανήλθε στα δύο λεπτά και έξι δευτερόλεπτα, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει μία γεύση από την αγωνιστική δράση.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που βρέθηκε στο παρκέ, ο Πουλακίδας συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας του σημειώνοντας δύο πόντους. Οι πόντοι αυτοί προήλθαν από δύο εύστοχες βολές, με τον παίκτη να έχει απόλυτη ευστοχία (2/2). Επιπλέον, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ μάζεψε και ένα ριμπάουντ, συμπληρώνοντας έτσι την προσωπική του στατιστική.

Η εντυπωσιακή απόδοση του Κούπερ Φλαγκ

Παρά την ήττα της ομάδας του, ο σταρ των Τεξανών, Κούπερ Φλαγκ, ξεχώρισε με την εντυπωσιακή του απόδοση. Ο Φλαγκ αναδείχθηκε σε «ιθύνοντα νου» για τους Μάβερικς, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα του παρκέ, προσφέροντας σημαντικά σε κάθε πλευρά του παιχνιδιού.

Ο Κούπερ Φλαγκ αγωνίστηκε για σχεδόν τριάντα λεπτά, συγκεκριμένα για 29 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το διάστημα, κατέγραψε μια εξαιρετική στατιστική, σημειώνοντας 26 πόντους και συλλέγοντας 12 ριμπάουντ. Η συνεισφορά του περιλάμβανε επίσης 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη και καθοριστική παρουσία του στο παιχνίδι.

Οι κορυφαίοι παίκτες των Ατλάντα Χοκς

Από την πλευρά των νικητών, οι Ατλάντα Χοκς, δύο παίκτες ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την απόδοσή τους, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη. Ο Αλεξάντερ-Ουόκερ ήταν ένας από τους κορυφαίους της αναμέτρησης, σημειώνοντας 25 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του δεινότητα. Παράλληλα, είχε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, αγωνιζόμενος για 26 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση των Χοκς.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τζόνσον, ο οποίος πρόσθεσε 20 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του, ενισχύοντας το σκοράρισμα. Ο Τζόνσον ήταν επίσης κυρίαρχος στα ριμπάουντ με 14, επιδεικνύοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια. Επιπλέον, κατέγραψε 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, συμπληρώνοντας μια γεμάτη και αποτελεσματική εμφάνιση για τους Ατλάντα Χοκς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta