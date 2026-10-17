ΠΑΟΚ, Βαλένθια, Ντουμπάι BC και Παρί: Οι πρώτες ομάδες με franchise στην Euroleague

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην EuroLeague, καθώς, σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», τέσσερις σύλλογοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση καθεστώτος franchise. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι BC φέρονται να είναι οι πρώτες ομάδες που θα ενταχθούν σε αυτό το νέο μοντέλο. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται να οριστικοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διοργάνωση.

Το νέο μοντέλο franchise στην Euroleague

Το θέμα του franchise αποτελεί «καυτή πατάτα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Το ισπανικό μέσο, επικαλούμενο τον δημοσιογράφο Χαβιέρ Μαέστρο, αναφέρει ότι οι τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες θα είναι οι πρώτες που θα αποκτήσουν αυτό το καθεστώς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικονομικού πλάνου που έχει παρουσιάσει η EuroLeague.

Το πλάνο της διοργάνωσης προβλέπει τη διανομή συνολικά 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συμμετέχουσες ομάδες κατά την επόμενη δεκαετία. Από αυτό το ποσό, εκτιμάται ότι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τα ποσά εισόδου που θα καταβάλουν 12 έως 15 νέοι σύλλογοι μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτοί οι σύλλογοι έχουν ήδη καταθέσει οικονομικές προτάσεις για να ενταχθούν ως μέτοχοι και να αποκτήσουν καθεστώς franchise.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες και οι ημερομηνίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το «Encestando», οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου είναι κρίσιμες, καθώς τότε αναμένεται να γίνουν δεκτές οι τέσσερις πρώτες ομάδες. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι BC, οι οποίες φέρονται να έχουν προχωρημένες συμφωνίες.

Όσον αφορά την τέταρτη ομάδα, το ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως «εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης». Η παρουσία του ελληνικού συλλόγου στη λίστα αυτή αποτελεί σημαντική είδηση για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» διεκδικεί μία θέση στο νέο μοντέλο της EuroLeague.

Οικονομικά δεδομένα και το ποσό για τον ΠΑΟΚ

Το συνολικό ποσό που προβλέπεται να καταβάλουν οι τέσσερις σύλλογοι για την απόκτηση του franchise ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το ισπανικό μέσο παραθέτει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για κάθε ομάδα, αναλύοντας τα ποσά εισόδου.

Η Βαλένθια και η Παρί φέρονται να καλούνται να καταβάλουν από 50 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις. Η πρώτη καταβολή για αυτές τις δύο ομάδες προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο. Για την Ντουμπάι BC, το εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, οι πληροφορίες του «Encestando» ανεβάζουν το αντίτιμο στα 130 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον τον σύλλογο με το υψηλότερο ποσό εισόδου μεταξύ των τεσσάρων. Έτσι, το συνολικό ποσό για τις τέσσερις πρώτες ομάδες φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Το προφίλ του ΠΑΟΚ και οι φιλοδοξίες

Το δημοσίευμα του ισπανικού μέσου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στους υποψήφιους για franchise. Ο ελληνικός σύλλογος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, ενώ διαθέτει έναν πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να συμμετάσχει στη EuroLeague. Παράλληλα, οι Ισπανοί χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ ως έναν από τους ξεκάθαρους υποψήφιους για την κατάκτηση του EuroCup, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του συλλόγου.

Άλλες ομάδες σε διαπραγματεύσεις

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα αναφέρει ότι και άλλες ομάδες είχαν προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη EuroLeague για την ένταξή τους στο νέο μοντέλο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Παρτίζαν και η Βίρτους Μπολόνια.

Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα των δύο αυτών συλλόγων ενδέχεται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην οριστικοποίηση των συμφωνιών τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές εξελίξεις και την ένταξη επιπλέον ομάδων στο νέο μοντέλο της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta