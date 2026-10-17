Η ΑΕΚ αναχώρησε για το Μάντσεστερ και στρέφει την προσοχή της στη Σίτι

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου από το Λονδίνο, με προορισμό το Μάντσεστερ. Η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στις 22:00. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα διεξαχθεί στο Έτιχαντ, αποτελώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για τους «κιτρινόμαυρους».

Η μετακίνηση και η νέα βάση

Μετά την πρόσφατη ήττα από τη Σαχτάρ, η ΑΕΚ άφησε πίσω της το Λονδίνο και την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Το πρωί του Σαββάτου, η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» επιβιβάστηκε σε τρένο, ξεκινώντας το ταξίδι της για το Μάντσεστερ, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία της ομάδας.

Η πόλη του Μάντσεστερ θα αποτελέσει τη νέα βάση της Ένωσης για τις επόμενες ημέρες, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για το επόμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Η αναμέτρηση με τους «Πολίτες» στο Έτιχαντ αναμένεται να είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, το οποίο οι παίκτες θα αρχίσουν να δουλεύουν συστηματικά από σήμερα.

Η προετοιμασία και τα πλάνα του Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, είχε δώσει ρεπό στους παίκτες του την προηγούμενη Παρασκευή, προσφέροντας τους μια ευκαιρία για ξεκούραση. Ο ίδιος, μαζί με το τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές, απόλαυσαν μια ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο, πριν την έναρξη της κρίσιμης προετοιμασίας για τον αγώνα του Champions League.

Από το Σάββατο, η ομάδα θα επικεντρωθεί πλήρως στην προετοιμασία για την αναμέτρηση της Τρίτης. Το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού και στο αν θα προχωρήσει σε αλλαγή της τακτικής προσέγγισης, επιλέγοντας ενδεχομένως τρεις παίκτες στον άξονα του κέντρου.

Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να γίνουν σαφείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα. Η Ένωση έχει μπροστά της τρεις προπονήσεις για να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική για αυτό το πολύ δύσκολο ματς κόντρα στη Σίτι.

Το ρόστερ και οι τραυματισμοί

Για τις επικείμενες προπονήσεις, ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεσή του σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ της ομάδας. Όπως έχει γίνει γνωστό, όλοι οι παίκτες έχουν ταξιδεύσει στην Αγγλία, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ.

Η μοναδική απουσία που καταγράφεται είναι αυτή του τραυματία Στρακόσια. Ωστόσο, υπάρχει θετική εξέλιξη σχετικά με τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σαχτάρ. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό, καθησυχάζοντας το τεχνικό επιτελείο.

Η στήριξη των φιλάθλων

Η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνη της στην απαιτητική αναμέτρηση του Μάντσεστερ. Όπως συνέβη και στο Στάμφορντ Μπριτζ σε προηγούμενη αναμέτρηση, έτσι και στο Έτιχαντ, η ομάδα αναμένεται να έχει δυναμική στήριξη από τους πιστούς οπαδούς της.

Πάνω από 3.000 φίλαθλοι της Ένωσης αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα. Το Μάντσεστερ αναμένεται να «κιτρινόμαυρο», καθώς η παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ θα είναι αισθητή, ενισχύοντας την προσπάθεια των παικτών σε αυτό το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta