Η απουσία του Πέλκα δημιουργεί τακτικά διλήμματα στον Λίσι ενόψει Ηρακλή

Εντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ηρακλή, καθώς ο Δημήτρης Πέλκας αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός από τη σημερινή προπόνηση. Η πιθανή απουσία του μοναδικού καθαρόαιμου «δεκαριού» του ρόστερ δημιουργεί επιπλέον «πονοκέφαλο» στον προπονητή Αλέσιο Λίσι, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως «must win».

Η απουσία του Δημήτρη Πέλκα και ο «πονοκέφαλος» του Λίσι

Οι ενοχλήσεις στο γόνατο του Δημήτρη Πέλκα έχουν αυξήσει τις πιθανότητες να απουσιάσει από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει τον Αλέσιο Λίσι να αναθεωρήσει τις αρχικές του επιλογές, καθώς ο Πέλκας αποτελεί το μοναδικό «δεκάρι» που διαθέτει ο ΠΑΟΚ στο δυναμικό του.

Η απουσία ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Πέλκα, ειδικά σε ένα ντέρμπι με ιδιαίτερες απαιτήσεις, συνιστά σοβαρό πλήγμα για την ομάδα. Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να βρει την πλέον ενδεδειγμένη τακτική λύση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών.

Το σενάριο του 4-3-3 με τους «οκταροειδείς» χαφ

Μία από τις επιλογές που εξετάζει ο Αλέσιο Λίσι είναι η εγκατάλειψη του σχήματος με επιτελικό χαφ και η μετάβαση σε ένα καθαρό 4-3-3. Το ρόστερ του Δικεφάλου περιλαμβάνει αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στη θέση «οκτώ», όπως οι Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Λουσέ και Καμαρά.

Αυτός ο σχηματισμός θα περιλαμβάνει έναν ανασταλτικό μέσο μπροστά από τα στόπερ και δύο εσωτερικούς χαφ. Ο Ιταλός προπονητής έχει χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα κατά το παρελθόν στην Ισπανία, ωστόσο δεν το έχει εφαρμόσει ακόμα στον ΠΑΟΚ.

Η πιθανή συνύπαρξη Μπάνζα και Εντιαγέ στην επίθεση

Ένα δεύτερο τακτικό σενάριο αφορά τη συνύπαρξη των Εντιαγέ και Μπάνζα στην επίθεση. Η προηγούμενη φορά που αγωνίστηκαν μαζί, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, έγινε υπό ειδικές συνθήκες, λόγω της αποβολής του Τσιφτσή και του εις βάρος του ΠΑΟΚ σκορ. Τότε, ο Μπάνζα κινήθηκε στα αριστερά, με τον Σενεγαλέζο στην κορυφή του 4-4-1, κάτι που ήταν μάλλον συγκυριακό.

Ωστόσο, ένα σχήμα με τον Μπάνζα στην αιχμή του δόρατος και τον Εντιαγέ ως περιφερειακό ή δεύτερο επιθετικό μπορεί θεωρητικά να λειτουργήσει. Η ικανότητα του Εντιαγέ να παίζει με την πλάτη και να μοιράζει την μπάλα του επιτρέπει να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και έξω από την αντίπαλη περιοχή, δίνοντας μια επιπλέον επιλογή στον Ιταλό τεχνικό.

Η λύση του κεντρικού χαφ πίσω από τον φορ

Η τρίτη επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η τοποθέτηση ενός κεντρικού χαφ στον άξονα, ακριβώς πίσω από τον φορ, διατηρώντας παράλληλα δύο μέσους πιο πίσω. Κάτι αντίστοιχο είχε επιχειρηθεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Μπραν.

Στις αναμετρήσεις αυτές, ο Καμαρά χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον ρόλο στην Τούμπα, ενώ ο Λουσέ αγωνίστηκε ως κεντρικός χαφ στη Νορβηγία. Τα αποτελέσματα, πάντως, δεν δικαίωσαν τότε την τακτική δοκιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ανάλογες καταστάσεις πέρυσι είχε επιστρατευτεί και ο Τάισον, αν και ο Λίσι δεν τον έχει αξιοποιήσει σε αυτόν τον ρόλο μέχρι στιγμής.

Η σημασία του ντέρμπι με τον Ηρακλή

Όποια απόφαση κι αν λάβει τελικά ο Ιταλός προπονητής, η ενδεχόμενη απουσία του Δημήτρη Πέλκα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι με τον Ηρακλή έχει λάβει ήδη χαρακτήρα «must win» και το καλό αποτέλεσμα είναι για όλους μονόδρομος.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του αγώνα καθιστούν την επιλογή της κατάλληλης τακτικής ακόμα πιο κρίσιμη για τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος καλείται να βρει τη φόρμουλα για να καλύψει το κενό του βασικού του επιτελικού μέσου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta