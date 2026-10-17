Η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στην Euroleague και το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί

Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, χάνοντας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center». Η αναμέτρηση έληξε με δίκαιη επικράτηση της ισραηλινής ομάδας, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Κούβαρης. Η απώλεια αυτή, αν και αναμενόμενη σε κάποια στιγμή της διοργάνωσης, ήρθε νωρίτερα από όσο ίσως περίμεναν οι «πράσινοι».

Η πρώτη απώλεια και οι προβλέψεις

Ο Γιώργος Κούβαρης είχε ήδη αναφέρει, αμέσως μετά τον αγώνα με την Παρτίζαν, ότι ήταν δεδομένο πως θα υπάρξουν και κακές βραδιές για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς καμία ομάδα δεν διατηρεί αήττητο σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η πρώτη αυτή κακή βραδιά για το «τριφύλλι» στη φετινή σεζόν ήρθε νωρίς, απέναντι σε έναν αντίπαλο που χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή ομάδα. Η Χάποελ Τελ Αβίβ διαθέτει ποιοτικούς παίκτες και έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και επιτυχίες στην Euroleague.

Η εμφάνιση της Χάποελ και ο ρόλος του Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, με επικεφαλής τον προπονητή Ιτούδη, κατάφερε να επικρατήσει δίκαια του Παναθηναϊκού. Ο Ιτούδης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την Euroleague, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ομπράντοβιτς για πολλά χρόνια. Αυτή η συνεργασία του επιτρέπει να γνωρίζει τις προπονητικές σκέψεις και τη μπασκετική φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς, κάτι που τον βοηθά στην προετοιμασία του πλάνου του κάθε φορά που τον αντιμετωπίζει.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Έλληνας προπονητής, άλλοτε ομοσπονδιακός, είχε «διαβάσει» τα πάντα. Είχε προσέξει και ετοιμάσει κάθε λεπτομέρεια, γνωρίζοντας πού και πώς να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν «λαβωμένος» λόγω απουσιών. Το κοουτσάρισμά του στο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικό, αν όχι άριστο.

Η σημασία της ήττας και το ρεκόρ εντός έδρας

Η ήττα αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός είχε μια σειρά εντός έδρας αγώνων. Από τα οκτώ πρώτα παιχνίδια του στη διοργάνωση, τα επτά ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στην έδρα του. Από αυτή τη σειρά αγώνων, η ομάδα θα έπρεπε να είχε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Ένα ρεκόρ 7-1 θα θεωρούνταν μια πολύ καλή συγκομιδή για το «τριφύλλι». Παρόλο που το 8-0 ήταν πιθανό, ακόμα και το 6-2 δεν θα ήταν άσχημο, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές απουσίες και το «μισό ρόστερ» που είχε διαθέσιμο ο Παναθηναϊκός.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί

Μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, εκτιμάται ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στο εξαιρετικό ρεκόρ 7-1 πριν ξεκινήσει τα ταξίδια του στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα της ομάδας αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά, καθώς ακολουθούν έξι παιχνίδια εκτός έδρας και μόλις ένα εντός, το οποίο θα διεξαχθεί στο «T-Center» στις 13 Νοεμβρίου, απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Το επόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει προγραμματιστεί σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητικό τόσο αγωνιστικά όσο και ενεργειακά, λόγω των πολλών ταξιδιών που ακολουθούν για το «τριφύλλι».

Σύγκριση με τον Ολυμπιακό

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης των δύο «αιωνίων», ο Ολυμπιακός είχε πρόσφατα μια σειρά εκτός έδρας αγώνων, στην οποία κατάφερε να κερδίσει τα τέσσερα από τα πέντε. Αυτή η συγκομιδή χαρακτηρίζεται ως τρομερή.

Λόγω αυτού του προγράμματος και της απόδοσής του, ο Ολυμπιακός θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα μικρό σκαλοπάτι πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta