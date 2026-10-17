Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της GBL

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της GBL ανοίγει σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι αγώνες αναμένονται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις στους φίλους του μπάσκετ. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις αναμετρήσεις τόσο τηλεοπτικά όσο και μέσω live streaming.

Οι πρώτες αναμετρήσεις του Σαββάτου

Η αγωνιστική δράση ξεκινά νωρίς το απόγευμα με την αναμέτρηση της ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Μύκονο. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη του Βαγγέλη Ζιάγκου στη Sunel Arena, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 15:00. Αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV.

Λίγο αργότερα, στις 16:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από δύο τηλεοπτικά κανάλια, τον ΣΚΑΪ και τον ΣΠΟΡ FM TV, προσφέροντας έτσι πολλαπλές επιλογές στους τηλεθεατές για την παρακολούθηση του παιχνιδιού.

Διπλή δράση στις 17:00

Η αγωνιστική ημέρα συνεχίζεται με δύο παράλληλες αναμετρήσεις που έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 17:00. Στο ιστορικό «Ιβανώφειο», ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Την ίδια ώρα, η Δόξα Λευκάδας θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στην έδρα της, σε μια αναμέτρηση που επίσης υπόσχεται έντονες στιγμές.

Και οι δύο αυτές αναμετρήσεις, δηλαδή το παιχνίδι Ηρακλής - Καρδίτσα και η αναμέτρηση Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας, θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΣΠΟΡ FM TV. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιο από τα δύο παιχνίδια θα παρακολουθήσουν τηλεοπτικά, ενώ για την εξέλιξη όλων των αγώνων θα υπάρχει ενημέρωση.

Το κλείσιμο της αγωνιστικής ημέρας

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας της 3ης αγωνιστικής της GBL ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Άρη με το Μαρούσι. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 17:30. Η αναμέτρηση αναμένεται να προσφέρει ένα δυναμικό φινάλε στην αγωνιστική δράση του Σαββάτου, κρατώντας το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τέλος.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα Άρης - Μαρούσι θα μπορούν να το κάνουν μέσω του ΣΠΟΡ FM TV. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της GBL είναι διαθέσιμα για Live παρακολούθηση μέσα από το Gazzetta, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους λάτρεις του αθλήματος.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους φιλάθλους

Για όσους επιθυμούν να παραμείνουν πλήρως ενημερωμένοι για την αθλητική επικαιρότητα και το πρόγραμμα των αγώνων, το Gazzetta προσφέρει ένα υπερπλήρες Πρόγραμμα TV. Μέσω αυτού, οι αναγνώστες μπορούν να μάθουν για όλους τους live αγώνες που διεξάγονται σήμερα, καθώς και να δουν τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και ολόκληρης της εβδομάδας.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι μπορούν να ακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και να ενημερώνονται άμεσα για τα νέα της GBL και όχι μόνο, ακολουθώντας το Gazzetta και στο Google News. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα τα αθλητικά δρώμενα και τις εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta