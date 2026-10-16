Ο Μπρούνο Ζενεσιό μετά την ήττα της Μαρσέιγ: «Δεν αξίζαμε να χάσουμε»

Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιό, δήλωσε πως η ομάδα του δεν έπρεπε να χάσει, μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Βελοντρόμ για το Europa League. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση στο Βελοντρόμ και η άποψη του Ζενεσιό

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σπουδαία νίκη εναντίον της Μαρσέιγ, επικρατώντας με 1-0. Ο αγώνας διεξήχθη σε ένα γεμάτο Βελοντρόμ, αν και χωρίς την παρουσία του δικού της κόσμου για την γηπεδούχο ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Μασσαλών, Μπρούνο Ζενεσιό, μίλησε για την απόδοση της ομάδας του. Εξέφρασε την άποψη ότι η Μαρσέιγ δεν θα έπρεπε να είχε ηττηθεί, ενώ πρόσθεσε ότι ίσως ούτε και να κερδίσει.

Η ανάλυση του προπονητή για την εμφάνιση

Ο Ζενεσιό δήλωσε ότι αυτό που τον κάνει να πιστεύει στην ομάδα του είναι η εικόνα που παρουσίασε στα τρία από τα τέσσερα ημίχρονα που έχουν παιχτεί. Επανέλαβε ότι η ομάδα του δεν άξιζε να χάσει το βράδυ του αγώνα, αλλά πιθανώς ούτε και να κερδίσει.

Παρόλα αυτά, ο Γάλλος τεχνικός τόνισε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι και πρέπει να γίνει αποδεκτό. Θεωρεί ότι η αντιμετώπιση δύο από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου πρέπει να προσδώσει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του. Πρόσθεσε ότι πρέπει να πιστεύουν πως όλα είναι δυνατά, παρόλο που η απογοήτευση είναι μεγάλη. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, αλλά δεν ανταμείφθηκαν για την προσπάθειά τους.

Οι αδυναμίες και οι χαμένες ευκαιρίες

Σχετικά με τα συναισθήματά του μετά την ήττα, την αντίδραση της ομάδας μετά το γκολ του Έσε, αλλά και τις ευκαιρίες που δεν μετατράπηκαν σε γκολ, ο Ζενεσιό επανέλαβε όσα λέει σχεδόν από την αρχή της σεζόν. Οι παίκτες του, όπως ανέφερε, πραγματοποίησαν ένα αρκετά συγκροτημένο παιχνίδι, έχοντας τον συνολικό έλεγχο της αναμέτρησης.

Δημιούργησαν ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν. Για ακόμη μία φορά, μια αδυναμία στις στατικές φάσεις κόστισε πολύ ακριβά στην ομάδα. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι όταν αυτό επαναλαμβάνεται, σημαίνει πως υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει. Δεν βρίσκουν τις απαραίτητες λύσεις για να αντιστρέψουν αυτή την αρνητική τάση.

Η σημασία της νίκης και η ανάγκη για αντίδραση

Ο Ζενεσιό υπογράμμισε ότι το μόνο που πραγματικά μετράει στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμφάνισή τους ήταν χειρότερη, πολύ χειρότερη από την αποψινή, σε άλλα παιχνίδια, αλλά όταν φεύγεις με τη νίκη, πολλά πράγματα ξεχνιούνται.

Προφανώς, όλοι στην ομάδα θα ήθελαν να πετύχουν μια δεύτερη διαδοχική νίκη, ώστε να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να ενισχύσουν το παιχνίδι τους. Ο προπονητής τόνισε ότι θα πρέπει να αντιδράσουν και να αποδεχθούν αυτές τις δύσκολες περιόδους. Είναι μέρος της δουλειάς τους να επανεξετάζουν διαρκώς τον εαυτό τους και την απόδοσή τους.

Ο ρυθμός του αγώνα και το «έλειπε»

Σε ερώτηση σχετικά με το αν αυτή η ήττα τον κάνει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, ο Μπρούνο Ζενεσιό απάντησε ότι ίσως ήταν ένα από τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα του έβαλε τον περισσότερο ρυθμό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωστόσο, όπως δήλωσε, έλειψε αυτό που είναι και το σημαντικότερο, υπονοώντας την ουσία του αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta