Η γεμάτη εμφάνιση του Κινγκς Κάνγκουα έκλεψε τις εντυπώσεις στον αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την πορεία του στη League Phase του Conference League με μια οριακή νίκη 2-1 επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Παρότι οι «πράσινοι» ήταν εμφανώς ανώτεροι και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε περισσότερα γκολ. Ωστόσο, η βραδιά σημαδεύτηκε από την εξαιρετική απόδοση του Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος ξεχώρισε και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η επιστροφή του Κάνγκουα μετά την ίωση

Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο μέσος από τη Ζάμπια, είχε μια άτυχη στιγμή στην προηγούμενη εμφάνισή του στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου πέρασε ως αλλαγή. Η απόδοσή του τότε είχε επηρεαστεί από μια ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει λίγες ημέρες πριν από το συγκεκριμένο ματς.

Στον αγώνα κόντρα στους Βόσνιους, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» έδειξε τον πραγματικό του εαυτό, πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση που έκανε τη διαφορά. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την ομάδα, συμβάλλοντας στην επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Πολυδιάστατη προσφορά στο παιχνίδι

Ο Κάνγκουα βοήθησε ουσιαστικά σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού των «πρασίνων». Προσέφερε λύσεις στο build up, τόσο με τις μεταβιβάσεις του όσο και με την ικανότητά του να ελίσσεται και να ξεφεύγει από τους αντιπάλους που προσπαθούσαν να τον μαρκάρουν.

Επιπλέον, συνέβαλε ενεργά στη δημιουργία φάσεων, συμμετέχοντας στους κοντινούς συνδυασμούς που αναπτύσσονταν γύρω και έξω από την περιοχή των αντιπάλων. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στον επιθετικό τομέα, καθώς με τα τρεξίματά του ενίσχυσε και την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Το γκολ που σημείωσε αποτέλεσε το επιστέγασμα αυτής της ολοκληρωμένης εμφάνισης.

Οι αριθμοί της εντυπωσιακής βραδιάς

Τα στοιχεία από την κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout αναδεικνύουν την επιδραστικότητα του Κινγκς Κάνγκουα στον αγώνα. Ο μέσος από την Γκάμπια πραγματοποίησε συνολικά 114 ενέργειες στα 97 λεπτά που αγωνίστηκε, δηλαδή 1,18 ενέργειες ανά λεπτό.

Ήταν ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε τις περισσότερες πάσες από τους συμπαίκτες του, λαμβάνοντας συνολικά 74. Αυτή η επίδοση αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ με τη φανέλα των «πράσινων», ξεπερνώντας κατά πολύ τις 50 πάσες που είχε λάβει στο ματς του Κυπέλλου με την Κηφισιά.

Ρεκόρ στις μεταβιβάσεις και το build up

Ο Κάνγκουα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 75/84 επιτυχημένες πάσες, φτάνοντας σε ποσοστό επιτυχίας 89%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντάλλαξε τουλάχιστον μία πάσα με όλους τους 14 συμπαίκτες του που αγωνίστηκαν στον αγώνα. Είχε επίσης 11/13 πάσες προς το επιθετικό τρίτο, με ποσοστό επιτυχίας 85%, καταγράφοντας ακόμη ένα ατομικό ρεκόρ με την πράσινη φανέλα.

Ο μέσος προσέφερε σημαντικές βοήθειες στο build up της ομάδας του. Αυτό έγινε τόσο μέσω της συνεχούς κίνησης και της διαθεσιμότητάς του προς τους συμπαίκτες του, δίνοντάς τους επιλογές για πάσες, όσο και με τις γνωστές του στροφές και αλλαγές κατεύθυνσης, με τις οποίες απέφευγε τους αντιπάλους που προσπαθούσαν να τον πιέσουν.

Η κυριαρχία των «πρασίνων»

Οι «πράσινοι» ήταν εγκατεστημένοι έξω από την περιοχή της Μπόρατς για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, προσπαθώντας να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Παρά την εμφανή τους υπεροχή και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, η ομάδα δεν κατάφερε να μετατρέψει την κυριαρχία της σε ένα πιο άνετο σκορ.

Η νίκη με 2-1, αν και οριακή, ήταν αρκετή για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, με την εμφάνιση του Κινγκς Κάνγκουα να αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta