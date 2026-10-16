Το ιστορικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ηρακλής επιστρέφει στην Τούμπα μετά από 3.521 ημέρες

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα από τα παλαιότερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι της, καθώς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στην Τούμπα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που επιστρέφει στο πρόγραμμα της Super League έπειτα από εννέα χρόνια και 3.521 ημέρες. Τόσες ακριβώς θα έχουν περάσει από την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο Καυτανζόγλειο.

Η επιστροφή ενός ιστορικού ντέρμπι

Η τελευταία φορά που ΠΑΟΚ και Ηρακλής αναμετρήθηκαν ήταν στις 26 Φεβρουαρίου 2017, όταν οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο Καυτανζόγλειο. Η επερχόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα σηματοδοτεί την επιστροφή ενός αγώνα που για δεκαετίες αποτελούσε σταθερό κομμάτι της ποδοσφαιρικής ζωής της Θεσσαλονίκης, αν και με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και συνθήκες.

Η τελευταία επίσκεψη του Ηρακλή στην Τούμπα για αγώνα πρωταθλήματος καταγράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016. Εκείνο το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ του Βλάνταν Ίβιτς είχε επικρατήσει με 1-0 των «κυανόλευκων», οι οποίοι είχαν στον πάγκο τους τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης είχε σημειώσει ο Γκάρι Ροντρίγκες μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ως συνδετικός κρίκος

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν τότε στο ρόστερ του «Δικεφάλου» ήταν και ο Δημήτρης Πέλκας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, ο οποίος στη συνέχεια αγωνίστηκε για τη Φενέρμπαχτσε, αποτελεί έναν από τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις δύο εποχές του ντέρμπι. Η παρουσία του ενώνει το παρελθόν με το παρόν αυτής της ιστορικής αναμέτρησης.

Η μακρά ιστορία των αναμετρήσεων

Η ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα ξεκινά από τη σεζόν 1959-60. Συνολικά, σε 53 παιχνίδια με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, οι «ασπρόμαυροι» μετρούν 28 νίκες, ενώ ο Ηρακλής έχει 11 νίκες. Επιπλέον, 14 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες, αναδεικνύοντας την έντονη αντιπαλότητα.

Η πρώτη νίκη των «κυανόλευκων» στην Τούμπα σημειώθηκε την πρώτη χρονιά της Α' Εθνικής κατηγορίας, συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου 1960, με σκορ 1-0. Η έδρα του ΠΑΟΚ, πάντως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ηρακλή στα τελευταία χρόνια της κοινής παρουσίας τους στη μεγάλη κατηγορία, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ένα ισχυρό σερί.

Σημαντικές νίκες και ρεκόρ

Οι «ασπρόμαυροι» μετρούν εννέα διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στον συμπολίτη τους. Η πιο πρόσφατη από αυτές ήταν εκείνη του Οκτωβρίου του 2016, η οποία επιβεβαιώνει την κυριαρχία του ΠΑΟΚ στην έδρα του έναντι του Ηρακλή τα τελευταία χρόνια.

Στις 5 Μαρτίου 2000 καταγράφηκε η ευρύτερη εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή στο πρωτάθλημα, με το εντυπωσιακό σκορ 4-0. Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Βασίλης Μπορμπόκης σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Παντελής Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Ναλιτζής. Από την άλλη πλευρά, ξεχωριστή θέση στην προϊστορία κατέχουν και οι δύο διαδοχικές νίκες του Ηρακλή στην Τούμπα, με 3-0 το 1991 και 1-0 το 1992.

Οι κορυφαίοι σκόρερ του ντέρμπι

Η προϊστορία του ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ηρακλής έχει αναδείξει και τους δικούς της πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα. Ο Γιώργος Κούδας, ο «Μεγαλέξανδρος» του ΠΑΟΚ, και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο Κύπριος επιθετικός που άφησε έντονο το αποτύπωμά του με τη φανέλα του Ηρακλή, μοιράζονται μια ξεχωριστή επίδοση. Αμφότεροι έχουν πετύχει από επτά γκολ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και ο Μάρτσιν Μίετσελ. Ο Πολωνός επιθετικός αγωνίστηκε και στις δύο ομάδες, προσθέτοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta