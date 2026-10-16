Νίκες για Νικς και Ρόκετς στην preseason του ΝΒΑ

Οι Νικς και οι Ρόκετς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στην preseason του ΝΒΑ, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της regular season. Οι ομάδες δίνουν τα τελευταία τους παιχνίδια προετοιμασίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Νικς επικράτησαν των Ράπτορς, ενώ οι Ρόκετς σημείωσαν μια άνετη επικράτηση επί των Θάντερ.

Οι Νικς πήραν εκδίκηση από τους Ράπτορς

Σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Νικς αντιμετώπισαν τους Ράπτορς σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη και οι Νικς δυσκολεύτηκαν αρκετά, ωστόσο κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με τελικό σκορ 122-120.

Αυτή η νίκη είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την ομάδα της Νέας Υόρκης, καθώς ήρθε ως «μίνι εκδίκηση» για μια βαριά ήττα που είχαν υποστεί από τους ίδιους τους Ράπτορς μόλις λίγα 24ωρα πριν. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ώθηση στους Νικς ενόψει της έναρξης της κανονικής περιόδου.

Οι πρωταγωνιστές των Νικς στην επίθεση

Για τους Νικς, ο Μπράνσον αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης, σταματώντας στους 20 πόντους. Η επιθετική του συνεισφορά ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τάουνς, ο οποίος είχε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Κατέγραψε 13 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, πλησιάζοντας το triple-double.

Την επιθετική παραγωγή των Νικς συμπλήρωσαν οι Ντράμοντ και Μπρίτζες. Και οι δύο παίκτες σημείωσαν από 14 πόντους ο καθένας, συμβάλλοντας στην επίτευξη του υψηλού σκορ των 122 πόντων και στην τελική νίκη.

Η απόδοση των Ράπτορς και οι διακριθέντες τους

Από την πλευρά των Ράπτορς, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Μπαρνς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σημειώνοντας 23 πόντους.

Ο Λέοναρντ είχε επίσης μια πολύ καλή παρουσία στο παρκέ, μετρώντας 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική στην προσπάθεια των Ράπτορς να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο Κουίκλι συνέβαλε με 18 πόντους και 7 ασίστ, προσπαθώντας να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του και να την κρατήσει κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Άνετη επικράτηση των Ρόκετς επί των Θάντερ

Σε ένα άλλο παιχνίδι προετοιμασίας, οι Ρόκετς μετέτρεψαν την αναμέτρηση κόντρα στους Θάντερ σε μια παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Χιούστον επικράτησε εύκολα με τελικό σκορ 116-89.

Με αυτή τη νίκη, οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στην preseason σε 2 νίκες και 1 ήττα. Αντίθετα, οι ηττημένοι Θάντερ έπεσαν στο 1 νίκη και 4 ήττες στην preseason, έχοντας μια σειρά από μη καλές εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια τους.

Οι διακριθέντες στις δύο ομάδες του Χιούστον και της Οκλαχόμα

Για τους νικητές Ρόκετς, ο Μπογκντάνοβιτς πρόσθεσε 15 πόντους στην επιθετική συγκομιδή της ομάδας. Ο Ντουράντ σημείωσε 11 πόντους, δείχνοντας την παρουσία του στο σκοράρισμα.

Ο Σενγκούν είχε μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη εμφάνιση για τους Ρόκετς, μετρώντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Η συνεισφορά του ήταν πολύπλευρη στην εύκολη νίκη της ομάδας του.

Από την πλευρά των Θάντερ, που δεν έχουν κάνει καλές εμφανίσεις στα φιλικά, ο Τζείλεν Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τον ακολούθησε με 17 πόντους, σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα τους δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και να αντισταθεί στους Ρόκετς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta