Η ΑΕΚ και το ρεκόρ του Νίκολιτς που οδεύει προς κατάρρευση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βαγγέλης Αρναούτογλου στο blog του, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σπάνιο σενάριο, καθώς οδεύει προς την κατάρρευση ενός άτυπου ρεκόρ που ο ίδιος δεν θυμάται πότε του συνέβη ξανά. Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας του 2025, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι δεν θυμάται να έχει ηττηθεί σε δύο συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια. Μετά την ήττα από τη Σαχτάρ και ενόψει του επερχόμενου αγώνα με τη Σίτι, αυτό το ενδεχόμενο φαντάζει πλέον πολύ λογικό, παρά το γεγονός ότι αφορά αγώνες του Champions League.

Το σπάνιο «ρεκόρ» του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφέρει σε συζήτηση με δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας του 2025, ότι δεν θυμόταν πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε γνωρίσει την ήττα σε δύο διαδοχικά επίσημα παιχνίδια. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα άτυπο ρεκόρ στην προπονητική του πορεία, το οποίο, όπως φαίνεται, οδεύει προς την κατάρρευσή του.

Θεωρητικά, μια παρόμοια κατάσταση είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά στο πρωτάθλημα, με τις ήττες σε ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η ενδιάμεση συντριπτική νίκη της ΑΕΚ με 6-0 επί της Αμπερντίν είχε ως αποτέλεσμα να μην λογίζεται ως δύο συνεχόμενες επίσημες ήττες. Με βάση το τρέχον πρόγραμμα της ΑΕΚ, η επανάληψη αυτού του σεναρίου, που κάποτε είχε βιώσει ο προπονητής, θεωρείται πλέον πολύ πιθανή, παρόλο που οι αγώνες αφορούν το Champions League και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ και οι συνέπειες

Η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ έχει ήδη καταγραφεί και αναλυθεί εκτενώς, τόσο από ειδικούς όσο και από το ευρύ κοινό, καθώς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αφήνουν κανένα γεγονός ασχολίαστο. Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα έχει άμεσες επιπτώσεις στην επόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ.

Είναι σαφές ότι ο αγώνας της ερχόμενης Τρίτης στο Έτιχαντ θα είχε μικρότερη σημασία, αν η ομάδα είχε καταφέρει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από τους Ουκρανούς. Δεν αναφέρεται απαραίτητα νίκη. Μια ισοπαλία, με βάση την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, τις ευκαιρίες που δημιούργησε και την ανταπόκρισή της στην πρόκληση, ήταν το ελάχιστο που άξιζε η ΑΕΚ από εκείνη την αναμέτρηση.

Τα λάθη και το τίμημα στο κορυφαίο επίπεδο

Στο υψηλό επίπεδο των διασυλλογικών διοργανώσεων, η τιμωρία είναι μόνιμα αυστηρή και τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Ένα παράδειγμα είναι όταν ένας παίκτης δεν συμφωνεί με μια αλλαγή και περπατάει για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, αντί να τρέξει όπως προστάζει ο κανονισμός. Αυτή η συμπεριφορά επιβαρύνει την ομάδα στο σύνολό της.

Αντίστοιχα, όταν ένα γκολ επιτρέπει να επιτευχθεί με μια αντίδραση που, όπως αναφέρεται, δεν επιτρέπεται να έχει ένας τερματοφύλακας ομάδας που διεκδικεί βαθμούς στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο, το τίμημα είναι βαρύ. Παρόλο που οι άνθρωποι κάνουν λάθη, σε αυτό το επίπεδο τα λάθη αυτά πληρώνονται πολλαπλάσια και όχι μόνο ατομικά.

Το τρίτο γκολ δεν τίθεται καν προς συζήτηση, καθώς η απογοήτευση είχε ήδη κυριεύσει τους πάντες. Ωστόσο, για το πρώτο γκολ, το οποίο προήλθε από πέναλτι που δόθηκε ορθώς, η συζήτηση είναι διαφορετική. Συνέβη σε μια στιγμή που η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε διαχειριστεί το προβάδισμα του 1-0 με λιγότερο ενθουσιασμό.

Η διαχείριση του προβαδίσματος

Η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία και λιγότερο ενθουσιασμό στη διαχείριση του προβαδίσματος του 1-0. Αντί να παρασυρθεί από το μομέντουμ, η ομάδα όφειλε να είχε ολοκληρώσει το ημίχρονο διατηρώντας έναν ελεγχόμενο ρυθμό.

Αντίθετα, η ομάδα φάνηκε να πατάει γκάζι, αναζητώντας το δεύτερο γκολ, παρασυρόμενη από την ορμή του παιχνιδιού. Η διαχείριση του δεύτερου ημιχρόνου θα ήταν εντελώς διαφορετική, αν η ΑΕΚ είχε πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ. Όσα ακολούθησαν είναι γνωστά, με την ευκαιρία να χάνεται. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το μάθημα από αυτή την εμπειρία έχει πλέον παρθεί.

Το επόμενο βήμα: Η πρόκληση της Σίτι

Απέναντι στην πανίσχυρη Σίτι του Χάαλαντ, το ζητούμενο δεν είναι η νίκη, όπως ήταν ξεκάθαρα πριν από τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Με ρεαλιστική προσέγγιση, ο στόχος της ΑΕΚ θα πρέπει να είναι το πώς θα καταφέρει να βάλει ένα φρένο στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Η Σίτι εμφανίζεται πληγωμένη από παντού, τόσο σε δικαστικό επίπεδο στην Αγγλία όσο και αγωνιστικά από την Παρί. Είναι σημαντικό να μην βρει πατήματα για να περάσει πάνω από την ΑΕΚ σαν τρένο. Η ομάδα του Μάντσεστερ θα μπορούσε να το κάνει αυτό με την Ίπσουιτς, όπως αναφέρεται. Παρόλο που ακούγεται ότι ο φόβος δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό, η διαχείριση του αγώνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta