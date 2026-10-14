Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη την Κ19 της ΑΕΚ μετά την ιστορική νίκη στο Youth League

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ σημείωσε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας με σκορ 2-1 της αντίστοιχης ομάδας της Σαχτάρ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Youth League. Μετά το πέρας του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, επικοινώνησε με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μέσω βιντεοκλήσης, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την επιτυχία τους.

Ο θρίαμβος της Κ19 της ΑΕΚ στο Youth League

Η Κ19 της ΑΕΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο «διπλό» επί της Σαχτάρ, κατακτώντας μια νίκη με 2-1. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την ιστορική πρώτη νίκη της ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση, το Youth League, γεμίζοντας τους κιτρινόμαυρους με χαρά και ενθουσιασμό.

Οι «χρυσοί» σκόρερ που οδήγησαν την Κ19 της ΑΕΚ στην επιτυχία ήταν ο Φιλιππιάδης και ο Αργυρίου, οι οποίοι με τα τέρματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του σημαντικού αποτελέσματος.

Η βιντεοκλήση του Μάριου Ηλιόπουλου και τα συγχαρητήρια

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την εξασφάλιση της νίκης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, κάλεσε τους παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ μέσω βιντεοκλήσης. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας θέλησε να δώσει προσωπικά τα συγχαρητήριά του στους νεαρούς ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε τους παίκτες «μάγκες» και τους προέτρεψε να συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα και πάθος για τις «επόμενες κατακτήσεις» που θα έρθουν. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στα αποδυτήρια της ομάδας.

Οι «τέσσερις μαγικές λέξεις» και η προτροπή του ιδιοκτήτη

Στην ομιλία του προς τους παίκτες, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε σε παλαιότερη συνάντηση που είχαν στα Σπάτα. «Όταν ήρθα και σας είδα στα Σπάτα, σας είπα ότι πρέπει να μπαίνετε στο γήπεδο σαν μονομάχοι!» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τους την αρχική του συμβουλή.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τόνισε επίσης τέσσερις «μαγικές λέξεις» που πρέπει να θυμούνται οι παίκτες για όλη τους τη σταδιοδρομία: «Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος». «Αυτό πρέπει να το πιστέψεις για να γίνει! Αν δεν το πιστέψεις δεν μπορεί να γίνει» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της αφοσίωσης. Ολοκληρώνοντας, τους είπε: «Είστε μάγκες, συγχαρητήρια, ελάτε πίσω με υψηλό ψυχικό σθένος και ψηλά το κεφάλι, για τις επόμενες κατακτήσεις!»

Η αποθέωση από τους νεαρούς παίκτες

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου και τα λόγια του ενθουσίασαν τους νεαρούς παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ. Η αντίδρασή τους ήταν άμεση και εκδηλωτική, καθώς τον αποθέωσαν φωνάζοντας δυνατά το σύνθημα «είναι τρελός ο πρόεδρος».

Η κιτρινόμαυρη «τρέλα» επικράτησε στα αποδυτήρια, με τους «μικρούς» της Ένωσης να χαίρονται με την ψυχή τους τη νίκη και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πανηγυρισμού και ενότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta