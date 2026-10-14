Άρης: Η δωδεκάδα για το παιχνίδι με την Ντερτόνα, εκτός ο Μποχωρίδης

Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ντερτόνα για την 3η αγωνιστική της Eurocup, σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου, στις 20:00. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα παραταχθεί χωρίς τον έμπειρο γκαρντ Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Η απουσία του οφείλεται σε ένα απρόοπτο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο παίκτης, με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου να παίρνει τη θέση του στην αποστολή.

Η απουσία του Λευτέρη Μποχωρίδη

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ένας από τους έμπειρους γκαρντ του Άρη, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Ντερτόνα. Ο παίκτης υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για το κρίσιμο παιχνίδι της Eurocup. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, καθώς ο Μποχωρίδης είναι ένας παίκτης με εμπειρία και ικανότητα στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Η επέμβαση αυτή αναγκάζει τον Μποχωρίδη να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, αφήνοντας ένα κενό στην περιφέρεια της ομάδας. Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης με την ιταλική ομάδα, αναζητώντας λύσεις για την κάλυψη της θέσης του έμπειρου γκαρντ.

Η επιστροφή του Χατζηλάμπρου στη δωδεκάδα

Μετά την απουσία του Λευτέρη Μποχωρίδη, η τεχνική ηγεσία του Άρη προχώρησε σε αλλαγή στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι της Eurocup. Τη θέση του έμπειρου γκαρντ στη δωδεκάδα παίρνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση με την Ντερτόνα. Η παρουσία του Χατζηλάμπρου προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στον πάγκο της ομάδας.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στην προσπάθεια του Άρη απέναντι στην ιταλική ομάδα, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία του Μποχωρίδη. Η ένταξή του στη δωδεκάδα σηματοδοτεί την ετοιμότητά του να αγωνιστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον προπονητή και την ομάδα.

Η αναμέτρηση της Eurocup και ο αντίπαλος

Ο αγώνας του Άρη με την Ντερτόνα αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της Eurocup, μιας σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:00, και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Άρη και όχι μόνο.

Η Ντερτόνα, η ιταλική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Άρης, έρχεται στη Θεσσαλονίκη με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Άρης, από την πλευρά του, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει τη νίκη, παρά την απουσία ενός σημαντικού του παίκτη, όπως είναι ο Λευτέρης Μποχωρίδης.

Η πλήρης δωδεκάδα του Άρη

Ο τεχνικός του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, έχει καταλήξει στην τελική δωδεκάδα των παικτών που θα αγωνιστούν κόντρα στην Ντερτόνα για την 3η αγωνιστική της Eurocup. Στην αποστολή περιλαμβάνονται οι Μήτρου Λονγκ και Ρόμπινσον Ερλ, οι οποίοι αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιφέρεια της ομάδας.

Επίσης, στη δωδεκάδα βρίσκονται οι Τολιόπουλος και Ντιμιτρίεβιτς, παίκτες με σημαντική συνεισφορά στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι παρών, ενώ το ρόστερ συμπληρώνουν οι Μόργκαν, Λίντελ και Χαραλαμόπουλος, προσφέροντας βάθος και επιλογές στον προπονητή.

Την ομάδα ενισχύουν επίσης οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο, προσφέροντας λύσεις κάτω από το καλάθι και στην άμυνα, με την αθλητικότητά τους. Τέλος, τη δωδεκάδα ολοκληρώνουν οι Μπιρτς και Μοκόκα, συνθέτοντας ένα πλήρες σύνολο για την αναμέτρηση της Eurocup και την προσπάθεια για τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta