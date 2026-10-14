Εκδικάστηκαν οι εφέσεις Βόλου και Πανσερραϊκού για την υπόθεση «Σούντγκρεν»

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η διαδικασία της έφεσης που κατέθεσαν ο Βόλος Elabet και ο Πανσερραϊκός. Η έφεση αφορά την τιμωρία αφαίρεσης βαθμών, συγκεκριμένα -3 για τον Βόλο και -4 για τον Πανσερραϊκό, στην υπόθεση «Σούντγκρεν». Η υπόθεση σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση των μεταξύ τους αναμετρήσεων κατά τη διάρκεια των Play Out της σεζόν 2024-25.

Η εκδίκαση στην Επιτροπή Εφέσεων

Η διαδικασία έλαβε χώρα στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην εκδίκαση έδωσαν το παρών οι ισχυροί άνδρες των δύο συλλόγων, ο Αχιλλέας Μπέος για τον Βόλο και ο Τάσος Καζίας για τον Πανσερραϊκό.

Οι δύο παράγοντες κατέθεσαν ενώπιον της δικαστή, συμπληρώνοντας τις υπερασπιστικές γραμμές που είχαν αναπτύξει τα νομικά επιτελεία των ομάδων τους. Οι δύο πλευρές έχουν λάβει διορία έως την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταθέσουν τα σχετικά υπομνήματά τους.

Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του Σούντγκρεν

Κεντρικό σημείο των υπερασπιστικών γραμμών και των δύο ομάδων αποτέλεσαν οι αρχικές τοποθετήσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, οι οποίες είχαν προκαλέσει σάλο. Οι πλευρές των Βόλου και Πανσερραϊκού άφησαν αιχμές σχετικά με τη νηφαλιότητα του ποδοσφαιριστή και την αξιοπιστία των λεγομένων του.

Ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Βασίλης Γκαγκάτσης, ανέφερε ότι ο Σούντγκρεν προέβη σε αυτές τις δηλώσεις σε ένα podcast, έξιμισι μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου του και επτάμισι μήνες μετά τον αγώνα. Ο κ. Γκαγκάτσης υπογράμμισε επίσης ότι ο Σούντγκρεν προχώρησε σε ανάκληση των ισχυρισμών του λίγες μέρες αργότερα.

Οι θέσεις των νομικών επιτελείων

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης επισήμανε ότι η εισήγηση αναφέρει πως οι ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται από τον Σούντγκρεν, παρά το γεγονός ότι στη δικογραφία υπάρχουν δηλώσεις 25 ποδοσφαιριστών του Βόλου και όλων των αξιωματούχων που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι ο Σούντγκρεν «δεν ήταν… νορμάλ όταν τα έλεγε».

Ο νομικός εκπρόσωπος του Πανσερραϊκού έθεσε το ερώτημα γιατί ο κύριος Σούντγκρεν δεν κλήθηκε για παράβαση του Κανονισμού Δεοντολογίας, καθώς θα έπρεπε να είχε καταθέσει στην ΕΠΑΘΛΑ εντός 48 ωρών από τον αγώνα, ενώ εμφανίστηκε επτάμισι μήνες αργότερα και στη συνέχεια ανακάλεσε. «Είναι ανεξήγητο γιατί δεν τον καλούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε να καθίσει στο σκαμνί ο Σούντγκρεν», κατέληξε.

Η πλευρά του Βόλου και το στοίχημα

Από την πλευρά των Θεσσαλών, η νομική τους ομάδα συμπλήρωσε ότι ο Σούντγκρεν παρουσιάζεται ως αξιόπιστος μάρτυρας κατηγορίας, αλλά στο τέλος της απόφασης χαρακτηρίζεται ως ύποπτος. Επικαλέστηκαν ότι ο Σούντγκρεν είπε «πέντε… ακατάληπτα πράγματα, σαν να ήταν μεθυσμένος» και ότι δύο μέρες αργότερα, χωρίς να έχει καταγγείλει κάτι σε καμία πλατφόρμα, εμφανίστηκε και ζήτησε συγγνώμη.

Σχετικά με το κομμάτι του ύποπτου στοιχηματισμού, η πλευρά των Σερραίων ανέφερε ότι από την ΕΠΑΘΛΑ διαπιστώθηκε πως είχαν πονταριστεί 3.200 ευρώ σε 19 λογαριασμούς παικτών με γνωστή δραστηριότητα. Ωστόσο, τονίστηκε ότι δεν υπήρχε σύνδεση αυτών των λογαριασμών με τις δύο ΠΑΕ, αξιωματούχους ή παίκτες των ομάδων. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης επανέλαβε πως όλοι οι λογαριασμοί ελέγχθηκαν από την ΕΠΑΘΛΑ.

Αναμονή για την απόφαση

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι αδύνατον να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή μετά την προθεσμία της 19ης Οκτωβρίου για την κατάθεση των υπομνημάτων.

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση και να ανακοινωθεί η απόφαση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta