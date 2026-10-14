Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών ταξιδεύει στην Αίγυπτο για φιλικά εν όψει Euro 2026

Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό ταξίδι προετοιμασίας. Το ελληνικό συγκρότημα θα αναχωρήσει για το Κάιρο, όπου θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Αιγύπτου σε φιλικά παιχνίδια. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος της εντατικής προετοιμασίας ενόψει του Euro 2026, το οποίο θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο.

Το ταξίδι στο Κάιρο και η προετοιμασία

Η αποστολή της εθνικής ομάδας χάντμπολ γυναικών έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει στο Κάιρο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, οι αθλήτριες θα δώσουν μια σειρά από φιλικά παιχνίδια με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Στόχος των αναμετρήσεων αυτών είναι η βελτίωση της αγωνιστικής τους κατάστασης και η δοκιμή σχημάτων ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Τα φιλικά αυτά παιχνίδια εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας των Ελληνίδων αθλητριών για την τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η επιστροφή της εθνικής ομάδας στην Ελλάδα έχει οριστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σημαντικού σταδίου της προετοιμασίας.

Η ιστορική συμμετοχή στο Euro 2026

Η επικείμενη συμμετοχή της εθνικής ομάδας χάντμπολ γυναικών στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό χάντμπολ. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό συγκρότημα εξασφαλίζει την παρουσία του σε μια τέτοια κορυφαία διοργάνωση, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία και τις προσδοκίες.

Η τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον 3ο όμιλο. Η παρουσία της ομάδας σε αυτό το επίπεδο αναδεικνύει την πρόοδο του αθλήματος στη χώρα μας.

Οι αντίπαλοι στον όμιλο της Αττάλειας

Στον 3ο όμιλο, όπου θα αγωνιστεί η εθνική ομάδα στην Αττάλεια, οι προκλήσεις είναι σημαντικές, καθώς το επίπεδο των αντιπάλων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι Ελληνίδες αθλήτριες θα αντιμετωπίσουν τρεις αξιόλογες ομάδες, καθεμία με τη δική της δυναμική και ιστορία στο ευρωπαϊκό χάντμπολ, γεγονός που καθιστά τον όμιλο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Ανάμεσα στους αντιπάλους βρίσκεται η δευτεραθλήτρια Ευρώπης και «χάλκινη» ολυμπιονίκης Δανία, μια ομάδα με διαχρονική παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις και πλούσια εμπειρία. Επίσης, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την πανίσχυρη Ισπανία, γνωστή για την τεχνική της κατάρτιση, την αγωνιστική της πειθαρχία και τις επιτυχίες της σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και η οικοδέσποινα Τουρκία, η οποία θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και την υποστήριξη του κοινού, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο δυσκολίας.

Το ρόστερ της εθνικής ομάδας και ο ομοσπονδιακός τεχνικός

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Μενέλαος Δανήλος, έχει επιλέξει και καλέσει συνολικά 17 παίκτριες για την αποστολή στο Κάιρο και την προετοιμασία. Το ρόστερ περιλαμβάνει αθλήτριες από διάφορους ελληνικούς συλλόγους, συνδυάζοντας την εμπειρία με το νέο ταλέντο, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρό και ομοιογενές σύνολο.

Συγκεκριμένα, από τον ΠΑΟΚ κλήθηκαν οι Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου, Τσάκαλου και Ε. Τροχίδου. Η ΑΕΚ εκπροσωπείται στην εθνική ομάδα από τις Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά και Φράγκου. Από τον ΟΦΝ Ιωνίας συμμετέχουν οι Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου και Στουγιαννίδου, ενώ από το ΑΕΠ Πανόραμα κλήθηκαν οι Κ. Κουκμίση και Αργυροπούλου. Όλες μαζί θα δουλέψουν υπό τις οδηγίες του κ. Δανήλου για να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα της εθνικής ομάδας στην ιστορική αυτή συμμετοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta