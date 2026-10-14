Νίστρουπ: «Δεν είμαι απλώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γι' αυτόν»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, έδωσε συνέντευξη Τύπου πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «πράσινων» στο Conference League. Η ομάδα του αναμετράται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 19:45, με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης. Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στην ανάγκη για νίκη μετά την πρόσφατη ήττα στο ντέρμπι, καθώς και στην πίεση που βιώνει στον πάγκο του συλλόγου.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα και η σημασία της νίκης

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπογράμμισε την κρισιμότητα της αναμέτρησης με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του θέλει τη νίκη λίγο παραπάνω, καθώς προέρχεται από την πρώτη της ήττα τη φετινή σεζόν.

«Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Όλη η σκληρή δουλειά που κάναμε, το πόσο υποφέραμε για να φτάσουμε εδώ ήταν σημαντική. Πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, τώρα που προερχόμαστε από ήττα είναι λίγο πιο σημαντικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ, αναδεικνύοντας το ειδικό βάρος της επερχόμενης αναμέτρησης.

Η διαχείριση της ήττας στο ντέρμπι

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι της Κυριακής το βράδυ, τονίζοντας ότι πρέπει να ολοκληρώσουν αυτή την ιστορία και να προχωρήσουν. «Στενοχωρηθήκαμε, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω», είπε, προσθέτοντας πως η ήττα οφείλεται στο ότι ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα εκείνο το βράδυ.

Ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο προπονητής που κάθεται και διαμαρτύρεται μετά από μία ήττα ή μετά από πράγματα που γίνονται στα social media. Είπε πως μίλησε μόνο για την απόδοση της ομάδας του, με σεβασμό στην εικόνα του αντιπάλου. Επίσης, σημείωσε ότι οι δύο μέρες μετά το ντέρμπι ήταν δύσκολες για την ομάδα.

Η πίεση του ρόλου και η φιλοσοφία του προπονητή

Ο Δανός τεχνικός μίλησε ανοιχτά για την πίεση που συνοδεύει τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. «Αν δεν μπορώ να ζήσω με αυτή, καλό θα ήταν να πάρω το αεροπλάνο και να γυρίσω πίσω στη Δανία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πήρε τη δουλειά με το ζόρι και ότι η πίεση είναι λογική.

Ο Νίστρουπ τόνισε πως δεν βλέπει τον εαυτό του ως νέο προπονητή, καθώς τα μαλλιά του άρχισαν να γκριζάρουν αφότου ήταν πρώτος προπονητής για περίπου πέντε χρόνια. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ομάδα, αναγνωρίζοντας ότι «είδαμε την Κυριακή πως είμαστε μακριά ακόμα».

Η σχέση με τους οπαδούς και η απόδοση

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. «Το να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού για μένα δεν είναι απλώς είσαι προπονητής μιας ομάδας, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γι' αυτήν», είπε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ευθύνης που νιώθει.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση, ο προπονητής ανέφερε πως αν η ομάδα παίξει καλά στον αυριανό αγώνα, λογικά θα κερδίσει, ενώ αν όχι, είναι πιθανό να μην τα καταφέρει. Επίσης, σημείωσε πως όλες οι ομάδες που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης το έχουν καταφέρει για κάποιο λόγο. Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη για αλλαγή στην απόδοση, ώστε η ομάδα να επιστρέψει στις νίκες.

Οι ιδέες και η πορεία της ομάδας

Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τις ιδέες του στην ομάδα, τονίζοντας ότι όλοι οι προπονητές έχουν τις δικές τους. Θυμήθηκε ότι στα προκριματικά, προς το τέλος, του έλεγαν πως έβλεπαν το αποτέλεσμα των προσπαθειών του επειδή η ομάδα κέρδιζε, αλλά ο ίδιος τους απαντούσε πως αν γινόταν το αντίθετο αποτέλεσμα, θα άλλαζαν γνώμη.

Ο Νίστρουπ υπογράμμισε την ανάγκη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν «μεγάλα αυτιά», να ακούν πολλά πράγματα, να τα απομονώνουν και να αποδίδουν την επόμενη μέρα. Αυτό το σχόλιο αναδεικνύει τη νοοτροπία που επιδιώκει να εμφυσήσει στην ομάδα του, ειδικά σε ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις και συνεχή κριτική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit