Η ΑΕΚ Κ19 πέτυχε ιστορική νίκη επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο UEFA Youth League

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ πανηγύρισε μια ιστορική νίκη στο UEFA Youth League, επικρατώντας της αντίστοιχης της Σαχτάρ Ντόνετσκ με σκορ 2-1. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Kingsmedow» του Λονδίνου, σε ουδέτερο έδαφος, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των ανδρών για το Champions League. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ένωση καταφέρνει να πάρει το τρίποντο στη διοργάνωση, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς.

Το ιστορικό «σεφτέ» και η πορεία στη διοργάνωση

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα του Περικλή Παπαγιάννη, καθώς είναι η πρώτη στην ιστορία της στο UEFA Youth League. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, η ΑΕΚ είχε αναδειχθεί ισόπαλη 0-0 με τη ΛΑΣΚ στα Σπάτα. Με το «τρίποντο» επί της Σαχτάρ, η ελληνική ομάδα έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στη διοργάνωση.

Η προηγούμενη συμμετοχή της ΑΕΚ στη διοργάνωση, το 2018, είχε χαρακτηριστεί από έξι ήττες με «βαριά» σκορ, δεχόμενη συνολικά 28 γκολ. Η φετινή πορεία και η εμφάνιση της ομάδας U19 δείχνουν τη σημαντική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της Ένωσης, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον ορατά.

Η σύνθεση της ΑΕΚ και η δυναμική έναρξη

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Ιωάννου κάτω από τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας αποτελούσαν οι Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος, Φιλιππιάδης και Ρίννης. Στη μεσαία γραμμή, οι Γκολφίνος και Σκάκιτς μοιράστηκαν τις θέσεις, με τον Φρατζεσκάκη να τους πλαισιώνει. Στα εξτρέμ αγωνίστηκαν οι Σιούτας και Αμανατίδης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ως φορ βρέθηκε ο Αργυρίου.

Η Ένωση μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 19ο λεπτό, όταν η ελληνική ομάδα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση

Το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ σημειώθηκε στο 19ο λεπτό από τον Φιλιππιάδη. Ο νεαρός στόπερ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και από κοντά έκανε το 0-1, εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του αντίπαλου πορτιέρε. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι ανώτεροι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας δύο φορές κοντά στο 0-2. Αρχικά στο 30', ο Αμανατίδης πάτησε στην περιοχή μετά από λάθος της άμυνας, αλλά το γύρισμά του δεν βρήκε συμπαίκτη. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Σιούτας έκανε μια προσπάθεια, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας, με το 0-1 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε στο 52ο λεπτό με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Αργυρίου έκανε δική του τη μπάλα μετά από πάσα του Γκολφίνου, έπιασε ένα ωραίο σουτ και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-2. Ωστόσο, το δεύτερο γκολ ώθησε τη Σαχτάρ να ρισκάρει περισσότερο και να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 66ο λεπτό, η Σαχτάρ μείωσε σε 1-2 με τον Τιουτιούνοφ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της αμυντικής γραμμής και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Ουκρανοί άγγιξαν την ισοφάριση στο 74', αλλά το σουτ του Ραγιάν Ρομπέρτο πέρασε δίπλα από την εστία του Ιωάννου.

Η διαχείριση του προβαδίσματος

Μετά τη μείωση του σκορ από τη Σαχτάρ, οι Ουκρανοί ενέτειναν τις προσπάθειές τους για την ισοφάριση, πιέζοντας την άμυνα της ΑΕΚ. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, όπως το σουτ του Ραγιάν Ρομπέρτο που πέρασε δίπλα από την εστία, δεν κατάφεραν να βρουν το πολυπόθητο δεύτερο γκολ.

Η ομάδα της ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, κρατώντας το 2-1 μέχρι το τελικό σφύριγμα. Έτσι, πανηγύρισε το παρθενικό της τρίποντο στη διοργάνωση, προσθέτοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta