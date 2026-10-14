Ολυμπιακός: Άφιξη στη Μασσαλία με ισχυρή αστυνομική δύναμη και σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στη Μασσαλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το League Phase του Europa League. Η άφιξη της ελληνικής ομάδας στο γαλλικό έδαφος πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας. Η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού έχει απαγορευτεί λόγω υψηλής επικινδυνότητας, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της πλευράς της ελληνικής ομάδας.

Άφιξη στην πόλη της Μασσαλίας

Ο Ολυμπιακός πάτησε σε γαλλικό έδαφος, φτάνοντας στη Μασσαλία για τον σημαντικό αγώνα που θα δώσει κόντρα στη Μαρσέιγ. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του League Phase του Europa League, μιας διοργάνωσης όπου η ελληνική ομάδα επιδιώκει μια επιτυχημένη πορεία. Η αποστολή έφτασε στην πόλη με συγκεκριμένο πρόγραμμα για την προετοιμασία της.

Η άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας χαρακτηρίστηκε από την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Οι γαλλικές αρχές συνόδευσαν την ομάδα κατά την αναχώρησή της από το αεροδρόμιο, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή μετακίνησή της προς τον προορισμό της στην πόλη. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών

Πριν την άφιξη της ομάδας, είχε ληφθεί η απόφαση για απαγόρευση της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού προς τη Μασσαλία. Η συγκεκριμένη απαγόρευση επιβλήθηκε λόγω της εκτίμησης των αρχών για υψηλή επικινδυνότητα που σχετίζεται με την παρουσία φιλάθλων της ελληνικής ομάδας. Αυτή η εξέλιξη είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια στην πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς οι φίλαθλοι δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν την ομάδα τους από κοντά.

Παρόλο που αρχικά η απαγόρευση ήταν οριστική, στη συνέχεια υπήρξε μια αλλαγή στα δεδομένα, όπως προέκυπτε από γαλλικές πηγές. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ολυμπιακός απηύθυνε έκκληση προς τον κόσμο του να μην βρεθεί στο γήπεδο, το Βελοντρόμ, για την παρακολούθηση της αναμέτρησης. Η οδηγία αυτή δόθηκε για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και την τήρηση των αποφάσεων των αρχών.

Σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας

Ενόψει του σπουδαίου ραντεβού στο Βελοντρόμ, έχει προγραμματιστεί μία σημαντική σύσκεψη σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύσκεψη αυτή έχει οριστεί να λάβει χώρα στις 17:00 το απόγευμα και αναμένεται να καθορίσει τις λεπτομέρειες των μέτρων που θα εφαρμοστούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Στόχος είναι η διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αρμόδιοι φορείς θα εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων. Η συνάντηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την προστασία των αποστολών, των επισήμων και του προσωπικού που θα βρίσκεται στο γήπεδο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού στη Μασσαλία

Η αποστολή του Ολυμπιακού που ταξίδεψε στη Μασσαλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ περιλαμβάνει τους εξής είκοσι δύο ποδοσφαιριστές: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες. Αυτοί οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η επιλογή των παικτών έγινε με βάση τις ανάγκες του αγώνα και την αγωνιστική τους κατάσταση, με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ενισχύσει την παρουσία της στο League Phase του Europa League. Η προετοιμασία της αποστολής θα συνεχιστεί με προπονήσεις και την τελική ανάλυση του αντιπάλου, πριν την έναρξη του αγώνα στο Βελοντρόμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta