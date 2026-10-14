Η Team Hellas ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ το 2026

Η Team Hellas, αποτελούμενη από 18 αθλητές και αθλήτριες, ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026». Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στη Σενεγάλη, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, με την ελληνική αποστολή να αγωνίζεται σε 10 διαφορετικά αθλήματα.

Η σύνθεση και η αναχώρηση της ελληνικής αποστολής

Η ελληνική ομάδα, η Team Hellas, θα απαρτίζεται από 18 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε 10 αθλήματα. Η αναχώρηση της αποστολής για τη Σενεγάλη έχει προγραμματιστεί να γίνει σε δύο ξεχωριστές ομάδες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των διαφορετικών αθλημάτων.

Η πρώτη ομάδα πρόκειται να αναχωρήσει στις 28 Οκτωβρίου. Μαζί της θα βρίσκεται και το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αυτή η ομάδα θα περιλαμβάνει τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στην αντιπτέριση (badminton), στην πετοσφαίριση επί άμμου (beach volleyball), στην παράκτια κωπηλασία, στην κολύμβηση και στο τζούντο.

Η δεύτερη ομάδα της Team Hellas έχει οριστεί να αναχωρήσει λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου. Αυτή η ομάδα θα αποτελείται από τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αγωνιστούν στον στίβο, στην ποδηλασία δρόμου, στην ιστιοπλοΐα, στο ταεκβοντό και στην παράκτια πάλη, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο των ελληνικών συμμετοχών.

Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας

Τον ρόλο του αρχηγού της αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ έχει αναλάβει ο Νίκος Ξυλούρης. Ο κ. Ξυλούρης είναι μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και εκπροσωπεί την Κολυμβητική Ομοσπονδία.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων: Ένας θεσμός με αξίες

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων αποτελούν μια διεθνή αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η οποία απευθύνεται σε αθλητές έως 18 ετών. Ο θεσμός αυτός δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό συναγωνισμό, αλλά συνδυάζει τον αθλητισμό με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι Αγώνες προάγουν τις Ολυμπιακές αξίες, όπως τον σεβασμό, τη συνεργασία και την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των νέων συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, πέρα από την καθαρά αγωνιστική διάσταση.

Το Ντακάρ 2026: Ιστορικό ορόσημο για την Αφρική

Η διοργάνωση του Ντακάρ 2026 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια χώρα της Αφρικής φιλοξενεί μια Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση. Αυτό σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την ήπειρο και τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Στους Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 2.700 αθλητές και αθλήτριες από διάφορα μέρη του κόσμου. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας 25 αγωνιστικά αθλήματα και συνολικά 153 αγωνίσματα μεταλλίων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για διάκριση.

Η σημασία της συμμετοχής για την Ελλάδα

Για την Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Νέων, η συμμετοχή στο Ντακάρ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία. Προσφέρει στους νεαρούς αθλητές πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία και συμβάλλει στην εξέλιξή τους στον χώρο του αθλητισμού.

Παράλληλα, η παρουσία της Team Hellas σε αυτή τη διοργάνωση επιτρέπει την εκπροσώπηση της χώρας σε ένα διεθνές επίπεδο. Οι Αγώνες συνδέουν τον αθλητισμό με την παιδεία, τη φιλία και τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους Έλληνες αθλητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta