Δημήτρης Πέλκας: Η διαδρομή από τα 13 χρόνια στις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Πέλκας συμπλήρωσε 250 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ένα ορόσημο που σηματοδοτεί μια μακρά και γεμάτη διαδρομή στον σύλλογο. Η πορεία του, που άρχισε το 2007, τον έχει φέρει πλέον σε μια διαφορετική φάση της καριέρας του, αναλαμβάνοντας νέες ευθύνες. Η επίτευξη αυτού του αριθμού, στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, προσφέρει την αφορμή για μια αναδρομή στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η αρχή της πορείας και η πρώτη εμφάνιση

Ο Δημήτρης Πέλκας εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2007, όντας ένα παιδί μόλις δεκατριών ετών από τα Γιαννιτσά. Μεγάλωσε μέσα στον σύλλογο, μαθαίνοντας να ζει με τις απαιτήσεις του, γνωρίζοντας τόσο την αποθέωση όσο και την αμφισβήτηση από το φίλαθλο κοινό.

Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ανδρική ομάδα καταγράφηκε στις 2 Αυγούστου 2012. Σε εκείνο τον αγώνα, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε την Μπνέι Γιεχούντα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Europa League. Ο τότε νεαρός Πέλκας πέρασε ως αλλαγή, αγωνιζόμενος για 19 λεπτά στη νίκη της ομάδας του με σκορ 2-0.

Τίτλοι, δανεισμοί και η καθιέρωση

Από εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ του 2012 μέχρι την αναμέτρηση της 12ης Οκτωβρίου 2026 με την Καλαμάτα, μεσολάβησαν πολλά στη διαδρομή του Δημήτρη Πέλκα. Η πορεία του δεν υπήρξε ευθύγραμμη, καθώς περιλάμβανε δανεισμούς και επιστροφές, με την καθιέρωσή του στην ομάδα να μην είναι μια εύκολη υπόθεση.

Ωστόσο, κατάφερε να πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα του 2019, καθώς και τρία Κύπελλα Ελλάδας. Παρά τις δύσκολες βραδιές στην Τούμπα, όπου ακόμη και τα δικά της παιδιά βρίσκονται στο στόχαστρο, ο Πέλκας έφτασε να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Οι αριθμοί μιας γεμάτης καριέρας

Το ορόσημο των 250 συμμετοχών του Δημήτρη Πέλκα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ αναλύεται σε 158 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, 43 στο Κύπελλο Ελλάδας και 49 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει σημειώσει συνολικά 54 γκολ.

Από τα 54 γκολ, τα 30 σημειώθηκαν στη Super League, τα 15 στο Κύπελλο και τα εννέα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πιο γεμάτη σεζόν του ήταν η 2015-16, κατά την οποία κατέγραψε 49 εμφανίσεις. Επιπλέον, τη σεζόν 2017-18 είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, πετυχαίνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 36 αγώνες.

Η εμπειρία στο εξωτερικό και η επιστροφή

Το καλοκαίρι του 2020, ο Δημήτρης Πέλκας αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ, μετακομίζοντας στη Φενέρμπαχτσε με μια μεταγραφή ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε αναφέρει: «Είμαι από τα 13 μου στην ομάδα και είμαι 26. Τη μισή μου ζωή ρε φίλε, τη μισή μου ζωή…».

Μετά την Τουρκία, όπου αγωνίστηκε με τη Φενέρμπαχτσε και τη Μπασακσεχίρ, ο Πέλκας δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην Αγγλία, φορώντας τη φανέλα της Χαλ. Ωστόσο, ο ομφάλιος λώρος με τη Θεσσαλονίκη δεν κόπηκε ποτέ, και τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Τούμπα. Η επιστροφή του δεν έγινε απλώς για να κλείσει έναν κύκλο, αλλά για να ανοίξει έναν καινούργιο, με περισσότερες εμπειρίες και διαφορετικές παραστάσεις, έχοντας την επίγνωση ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟΚ είχαν αλλάξει.

Η σχέση με τον ΠΑΟΚ

Η σχέση του Δημήτρη Πέλκα με τον ΠΑΟΚ είναι βαθιά και συναισθηματική, όπως ο ίδιος έχει περιγράψει. «Τι είναι ο ΠΑΟΚ για μένα; Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Είναι τα πάντα. Όταν αγωνίζομαι γι’ αυτόν τον σύλλογο δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου, μόνο ο ΠΑΟΚ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στον σύλλογο, στον οποίο πέρασε τη μισή του ζωή, από την ηλικία των 13 έως τα 26 του χρόνια, πριν τις εμπειρίες του στο εξωτερικό. Σήμερα, στα 32 του, συνεχίζει να υπηρετεί τον ΠΑΟΚ με διαφορετικές ευθύνες, ως ένας από τους αρχηγούς της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta