Ο Λαμίν Γιαμάλ απαντά στον Μάριο Λεμινά μέσω Instagram

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα, επέλεξε να ρίξει λάδι στη φωτιά, κάνοντας μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με αυτή την κίνηση, ο Ισπανός εξτρέμ έστειλε τα «βέλη» του στον Γκαμπονέζο μέσο Μάριο Λεμινά.

Η κίνηση αυτή ήρθε λίγους μήνες μετά από μια δήλωση του Λεμινά που είχε προκαλέσει συζητήσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ φρόντισε να δώσει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, πριν προχωρήσει στην ανάρτηση.

Η αρχική δήλωση που προκάλεσε συζητήσεις

Η ιστορία μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Μάριο Λεμινά είχε κάνει μια δήλωση που είχε γίνει θέμα συζήτησης. Ο Γκαμπονέζος μέσος είχε κληθεί τότε να επιλέξει ανάμεσα στον συμπαίκτη του στη Γαλατάσαραϊ, Λερόι Σανέ, και τον άσο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Σε εκείνη την περίσταση, ο Λεμινά είχε πει χαρακτηριστικά: «Ποιος είναι ο Γιαμάλ; Ξέρω τον Σανέ, αλλά δεν ξέρω τον Γιαμάλ». Η συγκεκριμένη ατάκα είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και είχε γίνει viral στους κύκλους των φιλάθλων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση του Γιαμάλ στο γήπεδο

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρήκε την τέλεια αφορμή για να απαντήσει στις δηλώσεις του Μάριο Λεμινά μέσα στο γήπεδο. Αυτό συνέβη στον αγώνα για τη δεύτερη «στροφή» της League Phase του Champions League, όπου η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε τη Γαλατάσαραϊ.

Σε αυτή την αναμέτρηση, οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν με σκορ 4-1. Ο 19χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος αποτελεί βασικό «γρανάζι» της μηχανής του προπονητή Χάνσι Φλικ, έκλεψε ξανά την παράσταση με την απόδοσή του.

Συγκεκριμένα, ο Γιαμάλ μοίρασε δύο τρομερές ασίστ μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Η δεύτερη από αυτές τις ασίστ ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς πραγματοποιήθηκε με μια ραμπόνα, γεγονός που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης και σχολιασμού.

Το μήνυμα μέσω Instagram

Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Champions League, ο 19χρονος Ισπανός ποδοσφαιριστής προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση αυτή συνοδευόταν από μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα.

Η λεζάντα που επέλεξε ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η εξής: «Με ξέρει τώρα;». Με αυτό τον τρόπο, ο νεαρός άσος θέλησε προφανώς να δώσει τη δική του απάντηση για όσα είχαν συμβεί και είχαν ειπωθεί από τον Μάριο Λεμινά λίγους μήνες νωρίτερα.

Η συνέχεια μιας viral ιστορίας

Η δήλωση του Μάριο Λεμινά τον Αύγουστο του 2025 είχε γίνει viral και είχε προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο. Ο Λαμίν Γιαμάλ, με την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Champions League και την άμεση απάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο.

Η ιστορία αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντιπαράθεσης που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο αθλητών, τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta