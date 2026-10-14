Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απαντά σε συκοφαντικά δημοσιεύματα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, με την οποία απαντά σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η Ομοσπονδία χαρακτήρισε τα εν λόγω κείμενα ως συκοφαντικά, τονίζοντας ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια της ανηθικότητας. Παράλληλα, η ΕΟΚ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προβεί σε άμεσες νομικές ενέργειες για την προστασία της εικόνας της και των προσώπων που εμπλέκονται.

Η απάντηση της ΕΟΚ σε δημοσιεύματα

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα τα οποία χαρακτηρίζει συκοφαντικά. Η Ομοσπονδία υπογράμμισε πως τα όρια της ανηθικότητας έχουν προ πολλού ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα να μην προκαλεί πλέον καμία έκπληξη η εμφάνιση τέτοιων κειμένων.

Η ΕΟΚ τόνισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει έκπληξη, δεδομένου ότι η ανηθικότητα έχει υπερβεί κάθε όριο. Η ανακοίνωση εκφράζει τη θέση της Ομοσπονδίας απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά αποτελούν μέρος μιας διαχρονικής προσπάθειας.

Καταγγελία για προσπάθεια πλήγματος στην ομοσπονδία

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έκανε λόγο για μια «απέλπιδα και διαχρονικά άκαρπη προσπάθεια» από «πρόθυμους “μπροστινούς”». Σκοπός αυτής της προσπάθειας, όπως επισημαίνεται, είναι να πληγεί η εικόνα της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η Ομοσπονδία συνδέει αυτή την ενέργεια με την αδυναμία ορισμένων να αποδεχθούν την αδιάκοπη ανοδική πορεία που καταγράφει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΟΚ, οι ενέργειες αυτές προέρχονται από πρόσωπα που έχουν βρεθεί οριστικά στο περιθώριο και δεν μπορούν να αντέξουν την επιτυχημένη πορεία του μπάσκετ. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η προσπάθεια αυτή είναι μάταιη και δεν έχει φέρει αποτελέσματα στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς την ως μια διαχρονική τακτική που συνεχίζεται και σήμερα.

Στόχος οι εργαζόμενοι και σπίλωση προσωπικοτήτων

Ιδιαίτερη οργή προκαλεί στην ΕΟΚ το γεγονός ότι η νέα αυτή προσπάθεια, μέσω των συκοφαντικών δημοσιευμάτων, επιχειρεί να εμπλέξει και να βλάψει εργαζόμενους της Ομοσπονδίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως αναφέρεται, μοχθούν καθημερινά για την επίτευξη του κοινού καλού σκοπού.

Επιπλέον, η ΕΟΚ εκφράζει τη θλίψη της για την προσπάθεια σπίλωσης προσωπικοτήτων, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε εικασίες, υποθέσεις και φαντασιώσεις. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η στοχοποίηση των εργαζομένων και η προσπάθεια δυσφήμησης προσώπων αποτελεί ένα σημείο που ξεπερνά τα όρια της απλής κριτικής και εισέρχεται στην περιοχή της ηθικής βλάβης.

Νομικές κινήσεις και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη

Αντιμέτωπη με την τακτική της «λάσπης», όπως τη χαρακτηρίζει, η ΕΟΚ δηλώνει ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με στωικότητα, αδιαφορία ή ακόμα και με τη χλεύη που, κατά την Ομοσπονδία, της αποδίδει σύσσωμος ο φίλαθλος κόσμος. Ωστόσο, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι στην παρούσα περίπτωση επιχειρείται «δολοφονία χαρακτήρων», μια ενέργεια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο νομικά.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι οι κινήσεις της θα είναι άμεσες, με την υπόθεση να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Η Ομοσπονδία εκφράζει την πεποίθησή της ότι η δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο, επικαλούμενη πολλά και πολύ πρόσφατα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι οι «εκ του ασφαλούς βρώμικες και ύπουλες μέθοδοι» δεν ευδοκιμούν σε αυτό το πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta