Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει τον ΠΑΟΚ: «Ερωτεύτηκε το είδωλό του, σαν τον μυθικό Νάρκισσο»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μέσα από τη στήλη του Gazz Floor by Novibet, σχολίασε εκτενώς την αγωνιστική πορεία του ΠΑΟΚ, εστιάζοντας στην πρόσφατη ήττα της ομάδας στο EuroCup. Ο γνωστός αθλητικογράφος ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετώπιζε τους αντιπάλους του, επισημαίνοντας συγκεκριμένα σημεία που, κατά την άποψή του, οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα και στη γενικότερη εικόνα της ομάδας.

Η πρώτη ήττα στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να γνωρίσει την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση του EuroCup, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη με τη Λιετκαμπέλις. Η λιθουανική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει της ομάδας του Τρινκιέρι με ένα τελικό σκορ 95-86, σηματοδοτώντας ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αυτή η ήττα αποτέλεσε το έναυσμα για εκτενή σχολιασμό σχετικά με την απόδοση και την προσέγγιση της ομάδας. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναδείχθηκε ως ένα σημείο καμπής, θέτοντας ερωτήματα για την αγωνιστική ετοιμότητα και τη στρατηγική του ΠΑΟΚ στις φετινές του υποχρεώσεις.

Το βαρύ τίμημα της κακής αμυντικής λειτουργίας

Ένας από τους κύριους παράγοντες που, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαδογιάννη, συνέβαλαν στην ήττα του ΠΑΟΚ, ήταν η κακή αμυντική λειτουργία του «Δικεφάλου του Βορρά».

Αυτή η αδυναμία στην άμυνα είχε ένα βαρύ αντίτιμο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς επέτρεψε στους αντιπάλους να σκοράρουν με ευκολία και να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ο αμυντικός τομέας φάνηκε να είναι ένα κρίσιμο σημείο που χρήζει βελτίωσης, όπως προκύπτει από τον σχολιασμό.

Η αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στους αντιπάλους

Πέρα από τις καθαρά αγωνιστικές αδυναμίες, ο Νίκος Παπαδογιάννης προσέθεσε έναν ακόμα παράγοντα που μπορεί να οδήγησε στο αρνητικό αποτέλεσμα. Ο σχολιαστής αναφέρθηκε στη γενικότερη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ πριν καν ξεκινήσει τις φετινές του αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Τη συμπεριφορά αυτή την χαρακτήρισε ως αλαζονική απέναντι στους αντιπάλους του. Αυτή η προσέγγιση, όπως υπογράμμισε, μπορεί να επηρέασε την ψυχολογία και την προετοιμασία της ομάδας, δημιουργώντας μια λανθασμένη εικόνα για τη δυναμική των επερχόμενων αναμετρήσεων.

Η υποτίμηση της δυναμικής των άλλων ομάδων

Στο πλαίσιο αυτής της αλαζονικής συμπεριφοράς, οι Θεσσαλονικείς μπορεί να μην υπολόγισαν σωστά τη δυναμική των άλλων ομάδων, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Αυτή η υποτίμηση δεν περιορίστηκε μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά φάνηκε να είναι μια γενικότερη τάση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαδογιάννη, η λανθασμένη εκτίμηση της δυναμικής των αντιπάλων αφορούσε τόσο τις αναμετρήσεις στη Basket League όσο και τους αγώνες στην Ευρώπη. Αυτό το γεγονός δημιούργησε ένα πλαίσιο όπου η ομάδα δεν αντιμετώπιζε με την απαιτούμενη σοβαρότητα και προσοχή κάθε αντίπαλο, ανεξαρτήτως ονόματος ή φήμης.

Ο μύθος του Νάρκισσου για τους «ασπρόμαυρους»

Για να περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια και παραστατικότητα τον τρόπο σκέψης των παικτών των «ασπρόμαυρων», ο Νίκος Παπαδογιάννης επιστράτευσε μια μυθική αναφορά από την αρχαία ελληνική παράδοση.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε τον μύθο του Νάρκισσου, προκειμένου να αποδώσει την εικόνα μιας ομάδας που «ερωτεύτηκε το είδωλό της», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αυτή η παρομοίωση υποδηλώνει την υπερβολική αυτοπεποίθηση και την έλλειψη εστίασης στην πραγματική δυναμική των αντιπάλων, καθώς και την ενδεχόμενη απουσία αυτοκριτικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta