Ο Χρήστος Παππάς στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά την αποβολή Μπαρτζώκα

Ο Χρήστος Παππάς βρέθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας τα χρέη του πρώτου προπονητή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή ανατροπή, επιστρέφοντας από διαφορά 28 πόντων και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, επικράτησε τελικά με σκορ 102-97, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Χρήστο Παππά να ολοκληρώνει το ματς στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Η αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, καθώς χρεώθηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή του πάγκου. Η πρώτη τεχνική ποινή δόθηκε στον ίδιο κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα.

Στη συνέχεια, στην τρίτη περίοδο, και συγκεκριμένα στα 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της, χρεώθηκε η πρώτη τεχνική ποινή στον πάγκο. Η δεύτερη τεχνική ποινή στον πάγκο δόθηκε στην τέταρτη περίοδο, 8 λεπτά πριν τη λήξη, και χρεώθηκε στον πολύπειρο προπονητή, οδηγώντας στην αποβολή του από το παιχνίδι.

Ο ρόλος του Χρήστου Παππά στον Ολυμπιακό

Από τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποχώρησε από το γήπεδο, ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Παππάς, ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή. Ο coach Παππάς θεωρείται ένας πολύτιμος συνεργάτης για τον Μπαρτζώκα και δεν είναι ένα καινούργιο πρόσωπο στον Ολυμπιακό.

Είναι ο υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων» και ο άνθρωπος που κατευθύνει τα plays της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ ήρεμο άτομο, το οποίο χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλων των μελών της ομάδας.

Μια μακρά συνεργασία 19 ετών

Η κοινή διαδρομή του Χρήστου Παππά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετρά σχεδόν 20 χρόνια, συγκεκριμένα 19. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2007, όταν ο Μπαρτζώκας ανέλαβε την Ολύμπια Λάρισας και ζήτησε από τον κύριο Παππά να ενσωματωθεί στην ομάδα του.

Έκτοτε, οι δύο προπονητές ήταν μαζί σε διάφορες ομάδες. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν στον Πανιώνιο, στον Ολυμπιακό και στις δύο θητείες του Μπαρτζώκα, στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, στην Μπαρτσελόνα και στη Χίμκι, δημιουργώντας μία μακροχρόνια και σταθερή σχέση στον χώρο του μπάσκετ.

Το περιστατικό με τον Εβάν Φουρνιέ

Μία χαρακτηριστική ιστορία που αναδεικνύει την αφοσίωση του Χρήστου Παππά στον ρόλο του και την εκτίμηση που του τρέφουν οι παίκτες, αφορά τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 79-69 στο ΣΕΦ για τη EuroLeague, ο Γάλλος παίκτης κάλεσε τον coach Παππά στις 02:00 τα ξημερώματα.

Ο λόγος της κλήσης, τρεις ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, ήταν η επιθυμία του Φουρνιέ να αναλύσουν ένα σκριν στο οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον συνεργάτη του Μπαρτζώκα.

Προηγούμενες φορές στον πάγκο

Η ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου προπονητή από τον Χρήστο Παππά δεν αποτελεί την πρώτη φορά που συμβαίνει. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποβληθεί από αγώνες, είναι ο Χρήστος Παππάς εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού, έχοντας την εμπειρία και την ικανότητα να διαχειριστεί την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta