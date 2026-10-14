Το build up της Μαρσέιγ και οι αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στη Μασσαλία, έχοντας απέναντί του μια ομάδα με σημαντική ποιότητα και επιθετικές αρετές. Ωστόσο, η Μαρσέιγ παρουσιάζει και συγκεκριμένες αδυναμίες, τις οποίες η ελληνική ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει. Η αγωνιστική φιλοσοφία των Γάλλων, που βασίζεται στην κατοχή της μπάλας και την υψηλή πίεση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να χτυπήσει την αντίπαλό του.

Η φιλοσοφία παιχνιδιού της Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ επιδιώκει να έχει την μπάλα στα πόδια της, ξεκινώντας τις επιθέσεις της από την άμυνα. Στόχος της είναι να πιέζει ψηλά, προσπαθώντας να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στον αγώνα. Αυτή η προσέγγιση, αν και προσφέρει επιθετική ένταση, μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Μασσαλίας βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο «build up» στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της. Κυκλοφορεί την μπάλα από τον τερματοφύλακα και τους στόπερ, αναζητώντας καθαρές γραμμές πάσας προς τη μεσαία γραμμή. Όταν αυτή η ανάπτυξη λειτουργεί σωστά, η Μαρσέιγ μπορεί να ξεπεράσει την πρώτη πίεση του αντιπάλου και να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι κίνδυνοι από την ανάπτυξη των Γάλλων

Παρά την επιθυμία της Μαρσέιγ για οργανωμένη ανάπτυξη, η συγκεκριμένη τακτική κρύβει και κινδύνους. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να κλείσει τις διαθέσιμες επιλογές πάσας και να αναγκάσει τους αμυντικούς να παίξουν υπό πίεση, οι πιθανότητες για λάθη αυξάνονται. Αυτά τα λάθη μπορούν να συμβούν σε επικίνδυνες ζώνες του γηπέδου, προσφέροντας ευκαιρίες για κλέψιμο της μπάλας και άμεση απειλή προς την εστία.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία, ασκώντας οργανωμένη πίεση στην πρώτη ανάπτυξη της Μαρσέιγ. Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι κοντινές πάσες και να οδηγηθούν οι Γάλλοι σε βεβιασμένες επιλογές, χωρίς να χρειάζεται άναρχο κυνηγητό της μπάλας σε όλο το γήπεδο.

Η στρατηγική πίεσης του Ολυμπιακού

Για να είναι αποτελεσματική η πίεση του Ολυμπιακού, απαιτούνται σωστές αποστάσεις μεταξύ των παικτών και συντονισμένες κινήσεις. Η στόχευση πρέπει να είναι ξεκάθαρη στην πρώτη πάσα των Γάλλων, ώστε να διακοπεί η ροή του παιχνιδιού τους από νωρίς. Με αυτό τον τρόπο, ο Ολυμπιακός μπορεί να αναγκάσει τη Μαρσέιγ σε λάθη και να κερδίσει την κατοχή της μπάλας σε πλεονεκτικές θέσεις.

Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται από την πειθαρχία και την οργάνωση των παικτών του Ολυμπιακού. Η συνεχής πίεση στην ανάπτυξη της Μαρσέιγ μπορεί να αποδιοργανώσει το παιχνίδι της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιθετικές ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα. Η αποφυγή του άναρχου κυνηγητού και η εστίαση στην κάλυψη των γραμμών πάσας είναι κρίσιμης σημασίας.

Εκμετάλλευση των ψηλών γραμμών άμυνας

Η Μαρσέιγ επιδιώκει να διατηρεί ψηλά τις γραμμές της και να πιέζει τον αντίπαλο, προκειμένου να ανακτά γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Αυτή η επιλογή, αν και προσφέρει επιθετική ένταση, κρύβει σημαντικούς κινδύνους. Όταν οι γραμμές της άμυνας ανεβαίνουν ψηλά και η πρώτη πίεση δεν αποδίδει, δημιουργούνται μεγάλοι χώροι πίσω από την αμυντική γραμμή.

Αυτοί οι χώροι μπορούν να εκμεταλλευτούν από μια ομάδα που διαθέτει ταχύτητα και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτό το στοιχείο, μετατρέποντας την αμυντική φιλοσοφία της Μαρσέιγ σε πλεονέκτημα για τον ίδιο. Η γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο «Βελοντρόμ».

Τα επιθετικά όπλα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός διαθέτει παίκτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τους χώρους που θα δημιουργηθούν πίσω από την άμυνα της Μαρσέιγ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, για παράδειγμα, διαθέτει την απαραίτητη ταχύτητα για να επιτεθεί στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, δημιουργώντας ρήγματα. Ο Ζότα, από την πλευρά του, μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά τόσο στο ένας εναντίον ενός όσο και στους κενούς χώρους που ανοίγονται όταν οι αμυντικοί της Μαρσέιγ βγαίνουν μακριά από τις θέσεις τους.

Ο Φορτούνης, με την τεχνική του κατάρτιση, μπορεί να περάσει την μπάλα στον κατάλληλο χρόνο, αρκεί να έχει διαθέσιμες επιλογές μπροστά του. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να μην καθυστερεί μετά την ανάκτηση της μπάλας. Εάν επιτρέψει στη Μαρσέιγ να επιστρέψει οργανωμένα στις θέσεις της, θα χάσει ένα σημαντικό μέρος του πλεονεκτήματος που μπορεί να αποκτήσει. Αντίθετα, με γρήγορη πρώτη πάσα και σωστές κινήσεις στον χώρο, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και να απειλήσει την εστία των Γάλλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta