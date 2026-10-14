Ο Παναθηναϊκός με κορυφαία άμυνα στην Euroleague και ιστορικές επιδόσεις

Ο Παναθηναϊκός παρέδωσε ένα αμυντικό ρεσιτάλ στην «Beogradska Arena», περιορίζοντας την Παρτίζαν σε μόλις 55 πόντους παθητικό. Αυτή η σημαντική επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο της Euroleague, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η ομάδα στην άμυνα. Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει τονίσει από την αρχή της σεζόν ότι η άμυνα αποτελεί τη σταθερά του Παναθηναϊκού, από την οποία ξεκινούν και τελειώνουν όλα.

Το αμυντικό ρεσιτάλ στο Βελιγράδι

Στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν, οι «πράσινοι» δυσκόλεψαν σημαντικά τη σερβική ομάδα, η οποία κατάφερε με «χίλια ζόρια» να φτάσει τους 55 πόντους. Οι παίκτες της Παρτίζαν υποχρεώθηκαν σε μόλις 21/63 σουτ εντός παιδιάς, αριθμός που φανερώνει την αποτελεσματικότητα της ελληνικής άμυνας.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν άφηναν τίποτα εύκολο, καθώς υπήρχε πάντα κάποιος αμυντικός είτε για να δυσκολέψει το ίδιο το σουτ, είτε για να εμποδίσει την σωστή πάσα που θα οδηγούσε σε καλές προϋποθέσεις για τους αντιπάλους. Αυτή η συλλογική προσπάθεια απέδωσε καρπούς, διατηρώντας το παθητικό σε χαμηλά επίπεδα.

Η καλύτερη άμυνα της φετινής Euroleague

Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Οι αντίπαλοί του δεν σημειώνουν περισσότερους από 69,4 πόντους ανά αγώνα, ένας αριθμός που θεωρείται πραγματικά εντυπωσιακός.

Αυτή η αμυντική επίδοση δεν θυμίζει καθόλου τις πρόσφατες επιδόσεις της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι την επιστροφή του Σέρβου προπονητή στον πάγκο. Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται να έχει αποτυπωθεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο παιχνίδι των «πρασίνων».

Ισοφάριση ιστορικών επιδόσεων

Οι 55 πόντοι παθητικό απέναντι στην Παρτίζαν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει την 3η καλύτερη αμυντική του επίδοση στην Euroleague. Παράλληλα, αυτή η επίδοση αποτελεί την 2η καλύτερη μακριά από την έδρα του, γεγονός που υπογραμμίζει την αμυντική του συνέπεια και εκτός ΟΑΚΑ.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός είχε υποχρεώσει την Μπαρσελόνα σε 55 πόντους τη σεζόν 2007-08. Σε εκείνη την αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν φύγει με τη νίκη από το «Palau Blaugrana» με σκορ 55-56, ισοφαρίζοντας φέτος την 2η καλύτερη αμυντική του επίδοση σε εκτός έδρας παιχνίδι της Euroleague.

Οι καλύτερες αμυντικές επιδόσεις στην ιστορία

Η καλύτερη αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού στην Euroleague ήταν οι 53 πόντοι που είχε δεχθεί από τη Σιένα στις 31 Μαρτίου 2009. Αυτό συνέβη στο Game 3 των Playoffs της σεζόν 2008-09, όπου η ελληνική ομάδα είχε κερδίσει εμφατικά με 53-72. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός απαντούσε στο break της ιταλικής ομάδας, έπαιρνε το προβάδισμα στις νίκες και έθετε τις βάσεις για την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου, όπου κατέκτησε το τρόπαιο.

Εκτός από τους 53 πόντους στην έδρα της Σιένα το 2009, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί άλλες δύο φορές μόλις 53 πόντους σε εντός έδρας αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αμυντική δυναμική.

Οι 51 πόντοι παθητικό

Η καλύτερη αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού παραμένουν οι 51 πόντοι παθητικό, ένα επίτευγμα που έχει σημειωθεί δύο φορές στην ιστορία του. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις επιδόσεις καταγράφηκε πριν από 11 χρόνια, με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση απέναντι στην πολωνική Ζιέλονα Γκόρα, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 82-51 στο ΟΑΚΑ. Εκείνη την εποχή, ο Ματέους Πονίτκα αγωνιζόταν στην πολωνική ομάδα, στο ξεκίνημα της καριέρας του. Επίσης, ο Παναθηναϊκός είχε υποχρεώσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας σε 51 πόντους τον Οκτώβριο του 2008, με σκορ 78-51, στο ξεκίνημα της σεζόν 2008-09, η οποία είχε ως ευτυχή κατάληξη την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta