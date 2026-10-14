Ο ΟΦΗ αναχώρησε για τη Γαλλία ενόψει του ευρωπαϊκού ραντεβού με τη Ρεν

Ο ΟΦΗ «πέταξε» για τη Γαλλία το πρωί της Τετάρτης, καθώς έχει μπροστά του μία σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η κρητική ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ρεν την Πέμπτη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 22:00, ώρα Ελλάδας, και αποτελεί συνέχεια του ευρωπαϊκού ταξιδιού των Κρητικών. Η αποστολή αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της γαλλικής ομάδας.

Η αναχώρηση από το Ηράκλειο

Η αναχώρηση της αποστολής του ΟΦΗ για τη Γαλλία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν το σημείο εκκίνησης για το ταξίδι της ομάδας προς το Ροαζόν Παρκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί φίλοι του ΟΦΗ επέλεξαν να ακολουθήσουν την ομάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Μπήκαν στο ίδιο τσάρτερ με την αποστολή, δείχνοντας τη στήριξή τους και με την παρουσία τους αναμένεται να λειτουργήσουν ως ο «12ος παίκτης» της ομάδας στην απαιτητική αυτή αποστολή.

Το ευρωπαϊκό ραντεβού στη Γαλλία

Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Ρεν είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 22:00. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Ροαζόν Παρκ, την έδρα της γαλλικής ομάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του προπονητή Κόντη έχει μπροστά της ένα δύσκολο ματς σε γαλλικό έδαφος. Οι Κρητικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό αντίπαλο, προσπαθώντας να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στόχος η συνέχεια στις νίκες

Ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να «αποδράσει» από την έδρα της Ρεν, επιδιώκοντας να δώσει συνέχεια στις νίκες του στη διοργάνωση. Η ομάδα είχε μία νικηφόρα «πρεμιέρα» στην League Phase, επικρατώντας της Χόφενχαϊμ με σκορ 2-0.

Αυτό το αποτέλεσμα έχει δώσει ώθηση και ψυχολογία στους παίκτες του Κόντη, οι οποίοι θα επιδιώξουν να διατηρήσουν το θετικό τους σερί. Η αναμέτρηση με τη Ρεν αποτελεί μία νέα πρόκληση για τους Κρητικούς, οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν την αγωνιστική τους κατάσταση και εκτός έδρας.

Απουσίες και η αποστολή της ομάδας

Για το σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό ραντεβού, ο ΟΦΗ θα παραταχθεί χωρίς δύο βασικούς παίκτες. Ο Χρήστος Σιέλης δεν θα δώσει το «παρών» λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο, ενώ ο Λέγια Ισέκα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό, καθιστώντας τον επίσης ανέτοιμο για τον αγώνα.

Αναλυτικά, η αποστολή που ταξίδεψε στη Γαλλία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta