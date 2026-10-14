Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο με αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης

Η ΑΕΚ βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Stamford Bridge» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η «Ένωση» επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα, και συγκεκριμένα τη νίκη, προκειμένου να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στη διοργάνωση. Οι τελευταίες εξελίξεις και τα αποτελέσματα άλλων αγώνων έχουν διαμορφώσει ένα ευνοϊκότερο τοπίο για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για την ΑΕΚ

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ΑΕΚ να εξασφαλίσει μία θέση στην τελική 24άδα της διοργάνωσης ανέρχονται στο 51,7%. Αυτό το ποσοστό δείχνει μια σημαντική προοπτική για την ελληνική ομάδα να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαδρομή. Ωστόσο, οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16», τερματίζοντας δηλαδή στις θέσεις 1 έως 8, είναι σημαντικά χαμηλότερες, φτάνοντας μόλις το 5,2%.

Οι προβολές αυτές, όπως καταγράφηκαν στις 13 Οκτωβρίου, λαμβάνουν υπόψη τα πρόσφατα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των ομάδων. Η παρουσία της ΑΕΚ στις προβλέψεις για την τελική 24άδα αποτελεί ένδειξη της καλής της πορείας μέχρι στιγμής στο τουρνουά.

Η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ και ο στόχος των τριών βαθμών

Η αποψινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Gazzetta. Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Λονδίνο με μοναδικό στόχο τη νίκη και την κατάκτηση των τριών βαθμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της στον όμιλο. Η «Ένωση» επιδιώκει να αυξήσει τις πιθανότητές της να βρεθεί στην τελική 24άδα του τουρνουά, συνεχίζοντας την καλή της πορεία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει της Λασκ στην «Allwyn Arena». Τώρα, απέναντι στους πρωταθλητές Ουκρανίας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Τα απρόσμενα αποτελέσματα που ευνόησαν την ΑΕΚ

Η θέση της ΑΕΚ έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά από μια σειρά απρόσμενων αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, η εντός έδρας νίκη της Σαμπάχ επί της Σλάβια Πράγας και το μεγάλο «διπλό» της Κλαμπ Μπριζ μέσα στο «Σαν Σίρο» κόντρα στην Ίντερ, συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση των δεδομένων. Αυτά τα αποτελέσματα, μαζί με άλλες εξελίξεις, έφεραν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε πλεονεκτική θέση.

Επιπλέον, η ήττα της Λανς από την Σπόρτινγκ, καθώς και η ήττα της Αϊντχόφεν από τη Λειψία, συνέβαλαν στην αύξηση των πιθανοτήτων των πρωταθλητών Ελλάδας να βρεθούν στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτές οι ανατροπές στα προγνωστικά έχουν δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό σενάριο για την ελληνική ομάδα.

Αλλαγές στις προβολές και η σημασία μιας πιθανής νίκης

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, όπως ανανεώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου, δείχνουν συγκεκριμένες αλλαγές στις πιθανότητες πρόκρισης για διάφορες ομάδες. Στην κατηγορία των ομάδων που προβλέπεται να τερματίσουν στις πρώτες οκτώ θέσεις, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εισήλθε, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βγήκε. Όσον αφορά την τελική 24άδα, η Κλαμπ Μπριζ και η ΑΕΚ προστέθηκαν, ενώ η Λανς και η PSV Αϊντχόφεν αποκλείστηκαν από τις προβλέψεις.

Είναι σαφές ότι ένα ενδεχόμενο «διπλό» απόψε στο Λονδίνο θα ενισχύσει σημαντικά τις ευκαιρίες της ΑΕΚ να προχωρήσει στη νοκ άουτ φάση του Champions League. Μια νίκη θα επιτρέψει στην «Ένωση» να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και μετά το πέρας της League Phase, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta