Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Super League: Ο Φωτιάς στο ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής της Super League, όπως ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ. Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε να «σφυρίξει» το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, ενώ ο Άγγελος Ευαγγέλου θα βρεθεί στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι διαιτητές που ορίστηκαν για την αγωνιστική είναι Έλληνες, καθώς δεν υπήρχε κάποιο ματς μεταξύ των «μεγάλων» ομάδων.

Οι κεντρικοί ορισμοί και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Στο επίκεντρο των ορισμών βρίσκεται το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όπου ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο κεντρικός διαιτητής στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21:00. Τον κ. Φωτιά θα πλαισιώσουν ως βοηθοί οι κ.κ. Μεϊντάνας και Παπαδάκης, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο κ. Κατοίκος. Στο σύστημα VAR, υπεύθυνοι θα είναι οι κ.κ. Κουκουλάς και Παπαπέτρου.

Για τον αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Aktor, με ώρα έναρξης στις 17:30, η ΚΕΔ όρισε τον κ. Άγγελο Ευαγγέλου ως διαιτητή. Βοηθοί του θα είναι οι κ.κ. Καραγκιζόπουλος και Παπαδοπούλου, με τέταρτο διαιτητή τον κ. Ζαμπαλά. Στο VAR, θα βρίσκονται οι κ.κ. Κουμπαράκης και Κόκκινος.

Στο Αγρίνιο, για την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό, που θα ξεκινήσει στις 17:00, διαιτητής θα είναι ο κ. Μιχαήλ Ματσούκας. Τον κ. Ματσούκα θα βοηθήσουν οι κ.κ. Πάτρας και Νταβέλας, ενώ ο κ. Τσιμεντερίδης θα εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή. Το VAR του αγώνα θα στελεχώσουν οι κ.κ. Βεργέτης και Μόσχου.

Οι υπόλοιποι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής

Στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Βόλο, που είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, διαιτητής ορίστηκε ο κ. Τάσος Παπαπέτρου. Βοηθοί του θα είναι οι κ.κ. Πετρόπουλος και Κόλλιας, με τέταρτο διαιτητή τον κ. Μόσχου. Στο VAR, θα βρίσκονται οι κ.κ. Πουλικίδης και Ζαμπαλάς.

Το παιχνίδι μεταξύ Καλαμάτας και ΟΦΗ, με ώρα έναρξης στις 16:00, θα διευθύνει ο κ. Ελευθέριος Κατόπης. Οι κ.κ. Μαυροκορδόπουλος και Κορώνας θα είναι οι βοηθοί διαιτητές, ενώ ο κ. Γιουματζίδης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Για το VAR, ορίστηκαν οι κ.κ. Τσακαλίδης και Μέγας.

Τέλος, στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Άρη, η οποία θα ξεκινήσει στις 20:00, διαιτητής ορίστηκε ο κ. Φώτιος Νταούλας. Οι κ.κ. Τσολακίδης και Μωυσιάδης θα είναι οι βοηθοί του, ενώ ο κ. Κατσικογιάννης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Στο VAR, θα βρίσκονται οι κ.κ. Αντωνίου και Πουλικίδης.

Αναβολή αγώνα και το σκεπτικό της ΚΕΔ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το παιχνίδι μεταξύ του Ατρομήτου και της ΑΕΚ αναβλήθηκε. Η αναβολή αυτή έγινε μετά από σχετικό αίτημα της ΑΕΚ, λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε το πρόγραμμα της αγωνιστικής, οδηγώντας στην ανακατανομή των ορισμών.

Η ΚΕΔ προχώρησε σε ορισμούς αποκλειστικά με Έλληνες διαιτητές για την 7η αγωνιστική. Αυτή η απόφαση ελήφθη καθώς δεν υπήρχε στην συγκεκριμένη αγωνιστική κάποιο ντέρμπι που να περιλαμβάνει τις λεγόμενες «μεγάλες» ομάδες του πρωταθλήματος, γεγονός που επέτρεψε την αξιοποίηση του εγχώριου διαιτητικού δυναμικού.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι ώρες των αγώνων της 7ης αγωνιστικής

Παρακάτω ακολουθεί η πλήρης λίστα των ορισμών της ΚΕΔ για την 7η αγωνιστική της Super League, μαζί με τις ώρες έναρξης των αγώνων:

Λεβαδειακός - Βόλος (17:00): Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς. Καλαμάτα - ΟΦΗ (16:00): Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης, Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Κορώνας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Μέγας.

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης, Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Κορώνας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Μέγας. Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17:00): Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Μόσχου.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Μόσχου. Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (17:30): Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος. Κηφισιά - Άρης (20:00): Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας, Βοηθοί: Τσολακίδης, Μωυσιάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης.

Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας, Βοηθοί: Τσολακίδης, Μωυσιάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης. ΠΑΟΚ - Ηρακλής (21:00): Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Κουκούλας, Παπαπέτρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta