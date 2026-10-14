Λισάντρο Μαρτίνες: «Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό μας διευθυντή»

Ο Λισάντρο Μαρτίνες, αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επέκρινε ανοιχτά τη διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, μετά την ήττα των «κόκκινων διαβόλων» από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις μεταγραφικές κινήσεις και τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο.

Η ήττα στο Champions League και η εσωστρέφεια

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα χθες, 13 Οκτωβρίου, από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-0 υπέρ της ισπανικής ομάδας. Ο αγώνας διεξήχθη μέσα στο «Metropolitano» και εντασσόταν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλε στην περαιτέρω βύθιση των «κόκκινων διαβόλων» σε κλίμα εσωστρέφειας.

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του συλλόγου ήταν οι δηλώσεις του Λισάντρο Μαρτίνες, οι οποίες έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Αργεντίνος αμυντικός δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την κριτική του προς το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να «μάσησε» τα λόγια του.

Απογοήτευση για τις μεταγραφές του καλοκαιριού

Ο Λισάντρο Μαρτίνες δήλωσε ότι περίμενε περισσότερες μεταγραφές και επενδύσεις κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις δαπάνες του συλλόγου κατά το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ενίσχυση.

Ο Αργεντίνος αμυντικός ζήτησε μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τα ανώτερα στελέχη της ομάδας. Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε περισσότερη ενίσχυση αυτό το καλοκαίρι και αν η τωρινή ομάδα είναι αρκετά καλή για να ανταγωνιστεί τόσο σε επίπεδο Champions League όσο και στην Premier League, προχώρησε σε ένα ξέσπασμα κατά πάντων.

Ξέσπασμα και υπεράσπιση του προπονητή

Στις δηλώσεις του, ο Λισάντρο Μαρτίνες τόνισε χαρακτηριστικά: «Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό μας διευθυντή. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Περίμενα περισσότερες επενδύσεις το καλοκαίρι». Στη συνέχεια, έθεσε το ερώτημα για την αλλαγή προπονητών, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται και σε άλλους τομείς.

«Συνεχώς αλλάζουμε προπονητές, αλλά τι γίνεται με άλλους τομείς; Είναι εύκολο να πούμε τον προπονητή, τους παίκτες, αλλά πρέπει να δούμε και άλλους, ε;», δήλωσε ο Μαρτίνες. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον προπονητή του, Μάικλ Κάρικ, υποστηρίζοντας ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ότι μία ενδεχόμενη αλλαγή του δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα στον σύλλογο.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια προειδοποίηση: «Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αν δεν αλλάξουμε, την επόμενη σεζόν θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα».

Η δύσκολη θέση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σε ό,τι αφορά την πορεία της στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 13η θέση της βαθμολογίας. Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 6 βαθμούς, έχοντας δώσει 6 αγωνιστικές. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει μια προβληματική πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, οι εμφανίσεις της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Champions League, είναι κάτω των προσδοκιών, όπως επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη ήττα. Η γενικότερη εικόνα του συλλόγου υποδηλώνει μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και την ανάγκη για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta