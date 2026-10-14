Η δύσκολη προσαρμογή του Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι και η δυσαρέσκεια της εξέδρας

Ο Άλεκ Πίτερς αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής στο αγωνιστικό πλάνο της Αρμάνι Μιλάνο, όπως φάνηκε έντονα στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εμφάνισή του στον αγώνα οδήγησε σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και προκάλεσε τις πρώτες εκδηλώσεις δυσαρέσκειας από την εξέδρα του Φόρουμ. Ο προπονητής της ομάδας, Πέπε Ποέτα, έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τον ρυθμό προσαρμογής του Αμερικανού φόργουορντ.

Η δυσκολία προσαρμογής του Πίτερς στην Αρμάνι

Ο Άλεκ Πίτερς δείχνει να δυσκολεύεται να ενταχθεί στον τρόπο παιχνιδιού που επιδιώκει να εφαρμόσει η Αρμάνι Μιλάνο. Η κατάσταση αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής στον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η προσαρμογή του στο πλάνο του Πέπε Ποέτα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, ήταν προβληματική.

Ο 41χρονος Ιταλός τεχνικός, Πέπε Ποέτα, είχε παραδεχθεί πρόσφατα ότι η προσαρμογή του Πίτερς εξελίσσεται πιο αργά από το αναμενόμενο, χαρακτηρίζοντας αυτόν τον παράγοντα ως έναν από τους λόγους για το κακό ξεκίνημα της ομάδας του Μιλάνο στη φετινή σεζόν. Παρά το γεγονός ότι όλοι στον σύλλογο πιστεύουν στις δυνατότητές του και ήθελαν αρχικά το παιχνίδι να βασιστεί πάνω του, θεωρώντας τον έναν από τους ηγέτες, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προσφέρει όσα μπορεί αποδεδειγμένα.

Η απογοητευτική εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Αρμάνι Μιλάνο υπέστη μια ακόμα απογοητευτική ήττα, χάνοντας με 98-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φόρουμ. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Άλεκ Πίτερς είχε μόλις έναν πόντο, τον οποίο σημείωσε με ελεύθερη βολή, ενώ επιχείρησε μόνο δύο άστοχα σουτ εντός πεδιάς (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο).

Οι αμυντικές του επιδόσεις στον αγώνα ήταν αυτές που οδήγησαν τον προπονητή Ποέτα να τον χρησιμοποιήσει για μόλις 15 λεπτά. Με την ομάδα να παρουσιάζει κακή εικόνα και τον ίδιο τον παίκτη να κινείται σε ρηχά νερά, ήταν φυσιολογικό να αρχίσουν και οι πρώτες γκρίνιες.

Αμυντικές αδυναμίες και αλλαγές στο πλάνο

Μετά το απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ρεάλ, όπου ο Πίτερς φάνηκε μπερδεμένος στα μαρκαρίσματα απέναντι στους προσωπικούς του αντιπάλους, Γιάντουνεν, Οκέκε και Πρότσιντα, ο κόουτς Ποέτα προχώρησε σε αλλαγές. Συγκεκριμένα, άλλαξε την αρχική του πεντάδα και δεν ξεκίνησε τον Πίτερς στο δεύτερο ημίχρονο, προτιμώντας στη θέση του τον Μπερνέλ.

Το πρόβλημα στην άμυνα ήταν εμφανές για την Αρμάνι, καθώς είχε δεχτεί 53 πόντους στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, όντας ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιθετικά, η ομάδα σημείωσε 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Πίτερς δεν είχε ουσιαστικά καμία επιδραστικότητα σε αυτό το κομμάτι.

Οι αντιδράσεις της εξέδρας στο Φόρουμ

Καθώς το παιχνίδι είχε ουσιαστικά χαθεί για τους Ιταλούς, με παγιωμένη διψήφια διαφορά, ο Ποέτα έβαλε ξανά τον Πίτερς στο παρκέ τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, η επιστροφή του συνοδεύτηκε από δύο συνεχόμενα λάθη: μία κακή πάσα στην επίθεση και ένα κακό διάβασμα στην άμυνα, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Οκέκε να εκτελέσει και να ευστοχήσει σε τρίποντο μπροστά του.

Αυτά τα λάθη ήταν αρκετά για να ξεκινήσουν χλιαρές αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους στο Φόρουμ. Οι φίλοι της Αρμάνι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, ξεκινώντας να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού της ομάδας, Πίπο Ρίτσι, ενός παίκτη που αποτελεί συμπληρωματική λύση από το βάθος του ροτέισον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta