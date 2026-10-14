Ο Μικάελ Ολίσε μίλησε για την αποβολή του και την πρόκληση από τον Τρίπιτς

Ο Μικάελ Ολίσε, ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με τη Βίκινγκ στο Champions League. Ο Γάλλος εξτρέμ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και λίγο αργότερα θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Ο Ολίσε εξήγησε τι συνέβη με τον αρχηγό της Βίκινγκ, Τρίπιτς, χωρίς να αναζητήσει δικαιολογίες για την πράξη του.

Η κρίσιμη ισοπαλία στο Champions League

Η Βίκινγκ κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 3-3 από την Μπάγερν Μονάχου στην 2η αγωνιστική του League Phase του Champions League, ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη. Η γερμανική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ωστόσο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να προηγηθεί με 2-3.

Η αποβολή του Μικάελ Ολίσε, η οποία συνέβη μετά το προβάδισμα της Μπάγερν, κρίθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς η ομάδα του δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή

Ο Μικάελ Ολίσε δέχτηκε αρχικά μια κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λίγο αργότερα, ο Γάλλος εξτρέμ χτύπησε την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, Τρίπιτς, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Βίκινγκ.

Αυτή η ενέργεια οδήγησε τον διαιτητή να του δείξει άμεσα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα την αποβολή του από το παιχνίδι στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολίσε αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Η εξήγηση του Μικάελ Ολίσε για την αντίδρασή του

Ο ίδιος ο Ολίσε αναφέρθηκε στο περιστατικό, δηλώνοντας ότι γνώριζε πως είχε ήδη δεχτεί κίτρινη κάρτα. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, ο παίκτης της Βίκινγκ συνέχιζε να λέει «ανοησίες» και να προσπαθεί να τον προκαλέσει. Ο Ολίσε προσπάθησε αρχικά να αγνοήσει την πρόκληση, αλλά, όπως δήλωσε, σε κάποιο σημείο έχασε την υπομονή του.

«Πήρα την μπάλα και την χτύπησα κατευθείαν στο πρόσωπό του. Ναι, το έκανα και δεν πρόκειται να προσποιηθώ το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «ίσως δεν έπρεπε να είχα αντιδράσει έτσι», αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πράξη του.

Σκέψεις για την πρόκληση στο ποδόσφαιρο και τους διαιτητές

Παρόλο που ο Ολίσε παραδέχτηκε την πράξη του, τόνισε ότι οι παίκτες δεν μπορούν να συνεχίζουν να προκαλούν τους αντιπάλους τους και να μην περιμένουν καμία αντίδραση. Ο Γάλλος εξτρέμ δήλωσε ότι κατανοεί τους κανόνες που οδήγησαν στην αποβολή του, αλλά πιστεύει ότι οι διαιτητές θα πρέπει να εξετάζουν τι συμβαίνει πριν αντιδράσει ένας παίκτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι παίκτες γνωρίζουν ακριβώς πώς να βγάζουν τους αντιπάλους τους εκτός εαυτού, προκαλώντας τους και λέγοντας «ανοησίες», για να συμπεριφερθούν στη συνέχεια σαν θύματα όταν ο αντίπαλος απαντήσει. Ο Ολίσε κατέληξε λέγοντας ότι δεν είναι περήφανος που αποβλήθηκε και πως πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά ζήτησε να σταματήσουμε να ενεργούμε «σαν να μην υπάρχει πρόκληση στο ποδόσφαιρο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta