Το αμυντικό ζήτημα του Άρη: 12 γκολ παθητικό και 63 τελικές

Ο Άρης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας του Βόλου Elabet με σκορ 3-2. Η νίκη αυτή, που τον έφερε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, συνδυάστηκε με ένα επιθετικό ξέσπασμα, καθώς η ομάδα σημείωσε τρία γκολ σε ένα ημίχρονο, επιδεικνύοντας ένταση, δημιουργία και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, παρά τη θετική εικόνα στην επίθεση, ένα σημαντικό ζήτημα στην άμυνα παραμένει ανοιχτό από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η «χειρότερη» άμυνα του πρωταθλήματος

Στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ο Άρης έχει δεχθεί συνολικά 12 γκολ, αριθμός που τον καθιστά την ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στη διοργάνωση. Το παθητικό αυτό είναι σημαντικό για το συγκεκριμένο σημείο της σεζόν, αναδεικνύοντας μια προβληματική κατάσταση στην αμυντική λειτουργία των «κιτρινόμαυρων».

Από τα 12 αυτά τέρματα, τα πέντε προήλθαν από μία και μόνο αναμέτρηση, την ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν και αυτό το παιχνίδι επηρεάζει σημαντικά τον συνολικό αριθμό, τα υπόλοιπα επτά γκολ που δέχθηκε η ομάδα σε πέντε αγωνιστικές παραμένουν πολλά, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης.

Οι 63 τελικές και η αποτελεσματικότητα των αντιπάλων

Πέρα από τον αριθμό των γκολ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αριθμός των τελικών προσπαθειών που έχει επιτρέψει ο Άρης στους αντιπάλους του. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δεχθεί 63 τελικές, έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος από εκείνον άλλων ομάδων του πρωταθλήματος, όπως ο ΠΑΟΚ με 58, η ΑΕΚ με 52 και ο Παναθηναϊκός με 48. Αυτό δείχνει ότι, παρότι δεν δέχονται ασταμάτητα φάσεις, οι αντίπαλοι του Άρη τις αξιοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Η ομάδα δέχεται ένα γκολ περίπου ανά 5,25 προσπάθειες των αντιπάλων, γεγονός που υποδηλώνει μια πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα από την πλευρά των επιτιθέμενων. Αντίθετα, στην επίθεση, ο Άρης σκοράρει ένα γκολ ανά 11,9 προσπάθειες. Αυτή η διαφορά στην αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην τύχη ή στην ποιότητα της εκτέλεσης των αντιπάλων.

Ατομικά λάθη και χαμένη συγκέντρωση

Σε πολλές περιπτώσεις, η ίδια η ομάδα έχει συμβάλει στη δημιουργία εύκολων συνθηκών για τους αντιπάλους, μέσα από μια σειρά παραγόντων. Ατομικά λάθη, η χαμένη συγκέντρωση των παικτών και οι κακές αντιδράσεις σε κρίσιμες στιγμές έχουν οδηγήσει σε τέρματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα δύο γκολ που δέχθηκε ο Άρης από τον Βόλο Elabet στην πρόσφατη αναμέτρηση. Ανάλογες καταστάσεις έχουν παρατηρηθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια, όπως αυτά κόντρα στην Καλαμάτα, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα πλήρωσε ακριβά τις αδυναμίες της.

Προβλήματα στον άξονα και έλλειψη βάθους

Το αμυντικό ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην τελευταία γραμμή της άμυνας. Ο Άρης έχει παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα και στον άξονα του γηπέδου σε αρκετά παιχνίδια. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν χάνεται η ισορροπία της ομάδας, οι σωστές αποστάσεις μεταξύ των παικτών και η συνοχή ανάμεσα στις γραμμές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κεντρικοί αμυντικοί μένουν περισσότερο εκτεθειμένοι, επιτρέποντας στους αντιπάλους να φτάνουν ευκολότερα σε επικίνδυνες καταστάσεις και να δημιουργούν φάσεις στην εστία του Άρη. Επιπρόσθετα, ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την αμυντική λειτουργία είναι το βάθος του ρόστερ.

Το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας αποτελείται από τους Φαμπιάνο και Σούταλο. Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιλογές πίσω τους είναι περιορισμένες. Η απουσία του Ματάρ Τιάμ, ο οποίος είχε αρχίσει να κερδίζει χρόνο συμμετοχής, στερεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου μια επιπλέον λύση για την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta