Η FIFA προτείνει σημαντική αύξηση στις αποδοχές των ομοσπονδιών

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) αναμένεται να προτείνει στα μέλη της μια σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την παροχή επιπλέον 25 εκατομμυρίων δολαρίων σε κάθε ομοσπονδία, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου χρηματοδότησης ύψους 6,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αυτή, η οποία αφορά την περίοδο μεταξύ 2027 και 2030, έρχεται μετά την οικονομική επιτυχία του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία του νυν προέδρου της FIFA.

Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης

Η FIFA θα προτείνει στα μέλη της μια επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 6,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αυτή η χρηματοδότηση προορίζεται για την τετραετή περίοδο από το 2027 έως το 2030. Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε ομοσπονδία-μέλος αναμένεται να λάβει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 22,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αρχικά, το ποσό που επρόκειτο να λάβει κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, για την εν λόγω τετραετή περίοδο ήταν 10 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι 8,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 25 εκατομμύρια δολάρια, έπειτα από προσωπική πρωτοβουλία του προέδρου της FIFA.

Πρωτοβουλία του Τζάνι Ινφαντίνο

Η αύξηση της χρηματοδότησης οφείλεται σε προσωπική πρωτοβουλία του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είναι ο νυν πρόεδρος της FIFA και υποψήφιος για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο. Ο κ. Ινφαντίνο έστειλε επιστολή στους έξι προέδρους των συνομοσπονδιών τον Σεπτέμβριο, ζητώντας να ανοίξει ο δρόμος για τη διανομή περισσότερων χρημάτων στις ομοσπονδίες-μέλη.

Εάν αυτή η πρόταση εγκριθεί, οι ομοσπονδίες-μέλη θα έχουν δει τα χρήματα που λαμβάνουν να αυξάνονται σημαντικά. Από τότε που ο κ. Ινφαντίνο ανέλαβε την προεδρία το 2016, το ποσό έχει αυξηθεί από 1 εκατομμύριο δολάρια (περίπου 890.000 ευρώ) στα προτεινόμενα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Οικονομική επιτυχία και επενδύσεις

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανέφερε ότι η απόφαση για την ενίσχυση της χρηματοδότησης βασίζεται στην οικονομική επιτυχία του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διοργανώτρια αρχή συγκέντρωσε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ, από το τουρνουά, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε την αρχική πρόβλεψη των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούσαν σε 9,11 δισεκατομμύρια ευρώ. Η FIFA σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική επιτυχία για να ενισχύσει τις επεντίσεις στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλες τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της, τις συνομοσπονδίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διαδικασία έγκρισης της πρότασης

Το σχέδιο της FIFA για την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου για τον κύκλο 2027-2030 πρόκειται να συζητηθεί από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων. Η συζήτηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου.

Εάν η πρόταση εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, θα υποβληθεί σε διαδικασία διαβούλευσης. Στη συνέχεια, ενδέχεται να οριστικοποιηθεί από το Συμβούλιο της FIFA τον Δεκέμβριο. Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί στο Συνέδριο της FIFA τον Μάρτιο.

Προηγούμενη πρόταση και έλεγχος

Το παρόν σχέδιο για τη διανομή περισσότερων χρημάτων έρχεται σε συνέχεια μιας αποτυχημένης πρότασης που είχε γίνει στο παρελθόν, της FIFA Forward Enterprise (FFE). Η πρόταση αυτή προέβλεπε ότι το 20% των εμπορικών και εκδηλωτικών δραστηριοτήτων της FIFA θα διατίθετο για ιδιωτικές επενδύσεις.

Η αποτυχία της πρότασης FFE είχε ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο. Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, αναφέρεται και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta