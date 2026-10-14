Η επική αντίδραση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε συνέντευξη τύπου

Μία ασυνήθιστη στιγμή εκτυλίχθηκε στην αίθουσα τύπου μετά την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, ωστόσο η απουσία ερωτήσεων τον οδήγησε σε μία επική αποχώρηση, η οποία έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

Η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε την Ζαλγκίρις σε έναν αγώνα που διεξήχθη για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Η τουρκική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, επέδειξε μια άκρως επιβλητική εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο, κυριαρχώντας πλήρως επί του αντιπάλου της.

Το σύνολο του Λιθουανού προπονητή κατάφερε να πάρει μια άνετη νίκη με διαφορά 19 πόντων. Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στον βαθμολογικό πίνακα της διοργάνωσης, φτάνοντας το ρεκόρ της στο 4-1.

Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και την επικράτηση της ομάδας του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατευθύνθηκε προς την αίθουσα τύπου, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο της EuroLeague. Εκεί, ήταν έτοιμος να παραχωρήσει την καθιερωμένη post game συνέντευξη, στην οποία οι προπονητές συνήθως κάνουν μια αρχική τοποθέτηση και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Λιθουανός προπονητής προέβη στην αρχική του δήλωση, παρουσιάζοντας τις σκέψεις του για τον αγώνα και την απόδοση της ομάδας του. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του, περίμενε τις ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Τύπου, όπως συνηθίζεται σε κάθε αθλητική συνέντευξη.

Η απουσία ερωτήσεων

Παρά την παρουσία του προπονητή και την ολοκλήρωση της αρχικής του τοποθέτησης, κανένας από τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα τύπου δεν σήκωσε το χέρι του. Η απουσία ερωτήσεων ήταν πλήρης, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη σιωπή στον χώρο. Αυτή η κατάσταση σήμαινε ότι δεν υπήρχε καμία απορία ή διευκρίνιση που να ζητείται από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχετικά με τον αγώνα ή άλλα θέματα.

Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ερώτηση μετά από έναν αγώνα της EuroLeague, ειδικά μετά από μια τόσο εμφατική νίκη, αποτέλεσε μια σπάνια στιγμή. Ο Λιθουανός προπονητής διαπίστωσε ότι το «δωμάτιο» δεν είχε περαιτέρω απορίες για εκείνον.

Η επική αντίδραση του Λιθουανού προπονητή

Αντιλαμβανόμενος την κατάσταση και βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμία ερώτηση, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχασε χρόνο. Με μια χαρακτηριστική κίνηση, σηκώθηκε από τη θέση του, έτοιμος να αποχωρήσει από την αίθουσα τύπου. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην όλη διαδικασία.

Κατά την αποχώρησή του, ο Λιθουανός προπονητής απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους με μια επική ατάκα. Συγκεκριμένα, είπε: «Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα», αστειευόμενος. Αυτή η δήλωση όχι μόνο έδειξε την ψυχραιμία του, αλλά και την ικανότητά του να αντιδρά με χιούμορ σε μια απρόσμενη κατάσταση, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko